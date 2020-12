Drei Jahre intensiver Arbeit stecken im Projekt „Neustadt an der Weinstraße und der Nationalsozialismus“, mit dem die Stadt Neustadt nach langen Jahren des Desinteresses endlich auf umfassender wissenschaftlicher Basis das wohl dunkelste Kapitel ihrer Geschichte aufarbeiten lässt. Die Ergebnisse werden nun am Donnerstag, 10. Dezember, um 11 Uhr vorgestellt – coronabedingt als Livestream, dem jeder von zu Hause aus folgen kann.

Das Besondere des vom Arbeitsbereich Zeitgeschichte der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz verantworteten und von der Stadt und der Sparkasse Rhein-Haardt als Drittmittelgebern mit je 75.000 Euro unterstützten Projekts besteht darin, dass es, um sowohl traditionellen Wissenschaftsusancen als auch den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden, nicht nur analoge, sondern auch digitale Ausgabewege beschreitet – und sich ausdrücklich gleichermaßen an Fachleute wie interessierte Laien richtet. Deshalb bietet es nicht nur einen fundierten Sammelband zum Thema, der für preisgünstige 28 Euro im Buchhandel zu haben ist (wir berichteten hier), und eine Ausstellung, die seit dieser Woche fertig im Stadtmuseum in der Villa Böhm aufgebaut ist und nun nur noch auf bessere Corona-Zeiten wartet. Nein, es wurde auch eine multimediale Homepage erstellt, die ein Online-Lexikon mit 164 Artikeln, ein Zeitzeugenarchiv mit 80 Interview-Ausschnitten, ein digitales Schulbuch und eine digitale Version der Ausstellung im Museum bietet – all das soll dauerhaft jedem Interessierten zur Verfügung stehen.

Die Livestream-Präsentation morgen soll etwa anderthalb Stunden dauern und kann unter https://youtu.be/ADp2J_Evnw4 verfolgt werden. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Oberbürgermeister Marc Weigel sprechen Grußworte. Die Mainzer Historiker Michael Kißener und Markus Raasch stellen das Unternehmen in den Kontext der aktuellen historischen Forschung. Verschiedene Beteiligte des Projekts informieren in einem von Bürgermeister Ingo Röthlingshöfer moderierten Podiumsgespräch über ihre Arbeit. Auch ein filmischer Rundgang durch die Ausstellung und Musik fehlen nicht. Letztere wird von dem Rock-Pop-Duo David Maier (Gesang) und Matthias Schärf (Gitarre) bestritten, das in der Region vielleicht noch von seinem Auftritt bei „Democracy is coming“ im Oktober auf dem Hambacher Schloss bekannt ist.