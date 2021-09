Fertig ausgestattet ist er schon seit längerem, doch Corona wirbelte immer wieder alle Pläne zur Einweihung des neuen Konzertsaals im privaten Anwesen von Jörg Sebastian und Isolde Schmidt im Mandelring 69 durcheinander. Doch jetzt stehen endlich sowohl der Termin als auch das spektakuläre Programm fest, mit dem der rund 200 Besucher fassende Saal in einem historischen Gewölbekeller des ehemaligen Weinguts der Ritter zu Klemm „in Dienst“ gestellt werden wird: Am Wochenende 29. bis 31. Oktober ist es soweit. Dann wird das zu Dreivierteln aus Schmidt-Kindern bestehende „Mandelring Quartett“ in fünf kürzeren Konzerten an drei Tagen alle 15 Streichquartette von Dmitri Schostakowitsch spielen, einen Zyklus, den es zwischen 2006 und 2009 bereits auf fünf CDs gesamteinspielte, die von der Kritik als Referenz-Aufnahmen gefeiert wurden. Danach spielte das Quartett die 15 Stücke auch immer wieder mit großem Erfolg quasi „am Stück“ in bedeutenden Musikzentren wie Berlin, Madrid, bei den Salzburger Festspielen und den „Maulbronner Klosterkonzerten“ – noch nie allerdings in seiner Heimat Neustadt. Die Streichquartette erklingen in chronologischer Reihenfolge: Nr. 1-3 am Freitag, 29. Oktober, ab 19 Uhr, Nr. 4+5 am Samstag, 30. Oktober, ab 16 Uhr, Nr. 6-8 am Samstag, 30. Oktober, um 19.30 Uhr sowie Nr. 9+10, 11+12 und 14+15 am Sonntag, 31. Oktober, ab 11.30 Uhr, 16 Uhr und 18.30 Uhr. Eine Einführung gibt es am Freitag, 29. Oktober, ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, weil der Konzertreigen über das Programm „Neustart Kultur“ aus Mitteln des Bundes und des Landes gefördert wird. Anmeldung unter schmidt.mandelring@gmx.de wird trotzdem empfohlen.