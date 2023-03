Die Gimmeldingerin Berna Cerit Engin war Anfang Februar zufällig in Istanbul, um türkische Freunde zu besuchen, als im Südosten des Landes Erdbeben verheerende Schäden angerichtet haben. Engin hat sich sofort engagiert und über ihre Kontakte rund um Neustadt Spenden gesammelt. 4000 Euro sind bisher zusammengekommen, worüber sich Engin sehr freut. Sie arbeitet nicht mit einer größeren Organisation zusammen, sondern will selbst „den Menschen dort direkt helfen“. Sie nutzt dazu ihre Netzwerke in der Türkei, um die Sachen zu kaufen, die wirklich benötigt werden, und sie dann in die Katastrophengebiete zu bringen.

Viele Unterstützer

Man dürfe die Menschen in der Krisenregion nicht vergessen, hatte Engin schon wenige Tage nach dem Unglück betont. Daher will die Köchin, die selbst Kurse anbietet und auch bei der Volkshochschule (VHS) in die Welt internationaler Rezepte einführt, sich weiter engagieren und Spenden sammeln. Denn wichtig sei nun, dass die Opfer neue Unterkünfte bekommen. Neue Spenden will Engin bei zwei kulinarischen Abenden am 14. und 28. März sammeln. Unterstützt wird sie dabei zum einen von der Gimmeldinger Mandelblütenprinzessin Erva Satun sowie zum anderen vom Deidesheimer Restaurant Turmstübl. „Es stellt uns alles kostenlos zur Verfügung, sodass alle Einnahmen direkt an die Erdbebenopfer gehen können“, versichert Engin. Sie freut sich, dass auch einige Weingüter mithelfen und für die zwei Abende gespendet haben. Zudem wird es von Musik geben: von Azad und Freunden.

Engin hat für die Spenden-Dinner, die jeweils um 18.30 Uhr beginnen, ein Menü zusammengestellt, das sie komplett frisch zubereiten wird: Es wird unter anderem Weinblätter geben sowie Bulgur, Tahinsoße und Hummus. Als Hauptgericht steht Hähnchen mit Reis auf dem Plan. Nur zum Nachtisch verrät Engin nichts: Da gibt es eine Überraschung für die Gäste. Die Kosten für das Dinner liegen laut Engin bei 45 Euro pro Person. Wer reservieren möchte, kann dies unter Telefon 06326 981081 oder per E-Mail an info@turmstuebl.de tun. Engin hofft auf große Resonanz und betont noch einmal: „Es geht nur um Spenden und Hilfe für die Betroffenen in den Katastrophengebieten.“ Daher will sie im April auch vor Ort für die Menschen kochen.