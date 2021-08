Im September war das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos niedergebrannt. Der Stadtrat Neustadt erklärte sich bereit, Notleidende aufzunehmen. Kiara Weisbrod aus Neustadt ist eine Augenzeugin. Sie lebt seit über einem Jahr auf Lesbos.

„Wir haben es als Deutsche verdammt gut“, sagt Kiara Weisbrod. Im Gegensatz zu Milliarden anderer Menschen auf der Welt sei sie mit „extremen Privilegien“ aufgewachsen: „Ich hatte in Neustadt eine gute und kostenlose Schulbildung, es gibt zahlreiche Ärzte und Apotheken, Sicherheit, das Recht zu wählen und die Freiheit, mit dem dunkelroten Pass mit dem Adler drauf quasi überallhin zu reisen, wohin man will“, zählt die 23-Jährige Beispiele auf.

Sie nutzte ihre Privilegien, machte Abitur am Käthe-Kollwitz-Gymnasium und begann anschließend Geografie in Göttingen zu studieren. Seit etwas mehr als einem Jahr lebt Weisbrod nun als Erasmus-Studentin in Mytilini, schreibt ihre Bachelorarbeit an der Universität der Ägäis auf der griechischen Insel Lesbos. „Ich wollte schon immer die Sprache lernen, die Insel ist außerdem landschaftlich wunderschön. Und hier kann ich Gutes tun und Menschen helfen“, beschreibt die junge Frau die Gründe für ihre Entscheidung, nach Lesbos zu kommen. Ein Ort, der für sie wie kein anderer für das „Elend der europäischen Flüchtlingspolitik“ steht.

Kinder spielen zwischen Bergen aus Müll

Einige Male sei sie selbst im Flüchtlingslager Moria gewesen, bevor das Camp Anfang September niederbrannte. Sie unterstützte dort den Gründer einer Sprachschule, gab den Flüchtlingen Deutschunterricht. „Ich habe in dem Lager unzählige Kinder gesehen, die zwischen Bergen aus Müll gespielt haben, der einfach nicht abtransportiert wurde.“ Die sanitären Anlagen seien „eine Katastrophe“ gewesen, „es gab viel zu wenige Toiletten und Duschen“. Ursprünglich war das Camp für rund 2800 Menschen konzipiert. Zeitweise lebten jedoch mehr als 20.000 Flüchtlinge dort.

„Ab Januar dieses Jahres hat sich die Lage immer weiter zugespitzt“, erzählt die 23-Jährige. So habe es Pläne der griechischen Regierung gegeben, ein geschlossenes Flüchtlingslager auf der Insel zu errichten. „Das hat dann linke wie rechte Demonstranten auf den Plan gerufen, die durch die Straßen gezogen sind.“ Zunächst habe die Polizei versucht, die Proteste unter Kontrolle zu halten, „aber die Sicherheitskräfte haben sich nach ein paar Tagen resigniert zurückgezogen“.

Angegriffen und bedroht

Im Februar habe sich die Situation verschlimmert: „Rechte Faschisten haben Straßensperren errichtet und jeden attackiert, der kein Grieche war.“ Sie selbst habe Glück gehabt, einige ihrer Freunde, die sich bei Hilfsorganisationen engagierten, seien jedoch im Auto angegriffen worden. „Sie haben die Scheiben eingeschlagen und sie bedroht.“ Zu Beginn der Flüchtlingskrise sei die Solidarität der Einwohner auf Lesbos groß gewesen – „und es gibt immer noch viele, die helfen“, sagt Weisbrod. Jedoch seien auch viele Einheimische müde, fühlten sich von der Regierung und der EU mit der Situation allein gelassen.

Trotz der Einschüchterungsversuche von rechten Gruppen engagiert sich die 23-Jährige weiter für die Geflüchteten, packt regelmäßig Essens- und Hygienepakete für die Menschen und ist in einem Frauenkollektiv aktiv. „Gerade für Frauen, die alleine oder nur mit ihren Kindern auf der Flucht sind, ist die Lage sehr schlimm. Vergewaltigung und Prostitution waren keine Seltenheit in Moria“, so die Studentin.

„Eine Frage der Zeit, bis Situation eskaliert“

Erst die Corona-Pandemie und der Lockdown in Griechenland hätten die rechten Einschüchterungsversuche beendet. „Für die Menschen im Flüchtlingslager wurde die Situation aber schlimmer. Abstand halten war nicht möglich, ganz zu schweigen von den miserablen hygienischen Bedingungen. Als dann der Lockdown beendet wurde, durften die Flüchtlinge trotzdem nicht aus Moria heraus.“ Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis die Situation eskaliert.

Gebessert habe sich die Lage für die Flüchtlinge nach dem Brand nicht. „Es ist eher schlimmer geworden“, schätzt Weisbrod die Situation ein. Sie selbst sei noch nie in dem neuen Lager gewesen, es werde sehr streng kontrolliert, wer rein und wer raus dürfe. „Aber Freunde von mir, die schon dort waren, erzählen von desaströsen Zuständen.“

Politik legt Steine in den Weg

Wie man das Problem lösen kann, weiß Weisbrod nicht. „Die EU müsste jedenfalls an einem Strang ziehen und die Menschen aufs Festland holen, ihnen eine Unterkunft geben, in der auch wir leben würden.“ Sie selbst engagiere sich auf Lesbos, weil die Politik den Flüchtlingen nur Steine in den Weg lege und mit der katastrophalen Lage in Moria sowie dem neuen Lager Menschen vor der Flucht nach Europa abschrecken wolle. Sie selbst wolle sich durch ihr Engagement nicht profilieren, weshalb sie auch kein Foto von sich in der Zeitung sehen will. „Viele Europäer, die hier herkommen, wollen die Welt verbessern und ihr Selbstwertgefühl dadurch aufpolieren, sehen die Geflüchteten aber als passive Menschen, denen geholfen werden muss. Dabei haben diese Menschen viel mehr durchgemacht, als wir uns überhaupt vorstellen können.“ Es sei wichtig, den Flüchtlingen auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen Perspektiven für eine sichere Zukunft zu geben.

Dafür will Kiara Weisbrod beim Neustadter Bürgerforum zu Moria am Samstag, 24. Oktober, 10 Uhr, in der Marienkirche eintreten. Bei einer Liveschaltung wird sie über ihre Eindrücke auf Lesbos berichten. Außerdem soll ein Video des Frauenkollektivs gezeigt werden, in dem die geflüchteten Frauen von ihren persönlichen Schicksalen berichten.

