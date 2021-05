Als Ulrike Ipach aus Neustadt am Donnerstagnachmittag das Telefon abnimmt, ist ihr recht schnell bewusst, dass etwas nicht stimmt. Der Anrufer spricht sie auf einen Vertrag an, der über die Teilnahme an einem Gewinnspiel zustandegekommen sei. Er möchte Geld – und ihre Bankdaten. Eine Betrugsmasche?

Der Mann am anderen Ende der Leitung gibt sich als Herr Müller, Rechtsberater der staatlichen Lotterie, aus. Er spricht Deutsch, aber sehr schnell, sodass es Ulrike Ipach schwerfällt, ihn zu verstehen. Er weist sie darauf hin, dass sie vor längerer Zeit an einem Gewinnspiel teilgenommen und wohl übersehen habe, dass sich die kostenlose Teilnahme nach vier Monaten automatisch in einen Jahresvertrag umwandeln würde. Mit monatlichen Kosten über 74,90 Euro. „Angeblich hätte ich am 22. Dezember letzten Jahres eine Mail bekommen und vermutlich gelöscht, in der auch auf die bald kostenpflichtige Teilnahme hingewiesen worden wäre“, berichtet die 65-Jährige. Jedoch weiß sie weder etwas von einer solchen E-Mail noch kann sie sich an eine Gewinnspielteilnahme erinnern.

„Ich nehme ab und zu an Umfragen des Portals Forsa teil und bekomme manchmal Punkte für die Teilnahme. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann im letzten Jahr auch mal nachgesehen habe, was es für diese Punkt gibt und mich dann für ein Los der Fernseh-Lotterie entschieden habe“, erklärt Ipach. „Aber Forsa hat mit Sicherheit keine IBAN-Nummer von mir bekommen und die Fernseh-Lotterie schon gleich gar nicht.“

Anrufer wird pampig

Der Anrufer gibt weiter an, von seinem Chef angewiesen worden zu sein, anzurufen und darauf hinzuweisen, dass er diesen Vertrag auf drei Monate verkürzen könne. In etwa zehn Tagen bekäme Ipach einen Brief mit den entsprechenden Unterlagen. Ein Dreizeiler an den Absender mit der Bitte um Kündigung des Vertrags zum nächstmöglichen Termin reiche aus.

So weit, so dubios. Doch dann will Herr Müller die IBAN, also die Bankkontodaten der Angerufenen, um ihre Person zu verifizieren – „und zwar jetzt sofort, sonst ist es zu spät“, zitiert die Neustadterin den Anrufer. Sie weigert sich. Der Anrufer legt nach, er habe die IBAN ja bereits, er wolle sie nur noch abgleichen. Aber Ulrike Ipach ist nicht zu überzeugen. „Als ich es ablehnte, die IBAN herauszugeben und darum bat, ihn später zurückzurufen, wurde der Mann pampig und meinte, ich hätte wohl Geld zu viel.“ Er sagt, dass es ihm in zwölf Jahren noch nicht untergekommen sei, dass sich jemand nicht habe helfen lassen wollen. „Dann solle ich halt die nächsten zwölf Monate die 74,90 Euro zahlen, ich würde dann sogar gewinnen, da die Teilnahme ja jetzt kostenpflichtig sei.“

Bei der Polizei angezeigt

Nach dem Ende des Telefonats ruft Ipach auf der zuvor notierten Handynummer des angeblichen Herrn Müller an: „Es klingte ein einziges Mal, dann kam das Besetztzeichen.“ Da sie einen Betrugsversuch wittert, gilt ihr nächster Anruf der Neustadter Polizei. Der Polizeibeamte wusste laut der Neustadterin direkt, worum es ging und riet ihr, eine Online-Strafanzeige zu stellen, „was ich auch getan habe“, so Ipach.

Die Anzeige liegt der Polizei in Neustadt vor, jedoch habe es am Donnerstag keine weiteren Anzeigen wegen versuchten Trickbetrugs gegeben, teilt Sprecher Stefan Molter auf Anfrage mit. „Die Masche ist uns aber nicht unbekannt.“ Er betont: „Wer an keinem Gewinnspiel teilgenommen hat, der kann auch nichts gewinnen.“ Immer wieder fielen Menschen auch darauf hinein, einen Millionengewinn erst gegen Anzahlung mehrerer tausend Euro zu erhalten.

Die Polizei rät dazu, Verwandte und Bekannte über die Betrugsmasche zu informieren. Und: „Seien Sie misstrauisch und legen Sie auf. Verständigen Sie die Polizei, wir kümmern uns darum.“ Weitere Informationen zu Trickbetrug und wie man sich davor schützen kann, finden sich online unter www.polizei-beratung.de.

Zur Sache: Die Maschen der Betrüger

Die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes weist auf ihrer Internetseite www.polizei-beratung.de auf verschiedene Betrugsmaschen hin und gibt Verhaltenstipps. So werden die Opfer bei falschen Gewinnversprechen vor einer Gewinnübergabe dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, etwa „Gebühren“ zu bezahlen. Die Polizei rät: Niemals Geld für einen Gewinn bezahlen und niemals persönliche Informationen preisgeben.

Die Gefahr lauert auch an der Haustür, wenn falsche Polizisten, Microsoft-Mitarbeiter oder Handwerker ihr Opfer ablenken und die Wohnung ausspähen oder sich gar Zugang verschaffen. Die Polizei rät: Keine Unbekannten in die Wohnung lassen und gegebenenfalls beim vermeintlichen Arbeitgeber des Besuchers anrufen. Ähnlich ist die Masche am Telefon. Da heißt es: Im Zweifelsfall lieber auflegen.

Eine beliebte Masche ist auch der Enkeltrick: Jemand gibt sich am Telefon als Enkel des Angerufenen aus und gaukelt vor, in einer finanziellen Zwangslage zu sein. Die Polizei rät: nicht raten, wer da gerade anruft. Dinge erfragen, die nur der richtige Verwandte wissen kann. Mit Familienangehörigen darüber sprechen.

Und in allen Fällen gilt: Grundsätzlich die Polizei anrufen.