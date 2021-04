Fünf Jahre ist es her, dass die drei Freunde Steffen Burnickel, Florian Hoffmann und Philipp Zimmermann mit dem Neustadter Projekt Weintrio an den Start gegangen sind. Da sie beruflich zeitlich zu sehr eingespannt sind, konnten sie es nicht mehr vorantreiben. Sie verabschiedeten sich mit einer Benefizaktion zugunsten der Kinderheilkunde und Palliativmedizin des St. Marienkrankenhauses in Ludwigshafen. Insgesamt 2500 Euro sind mit dem Verkauf von Weinpaketen zusammengekommen, mit denen die Ausstattung der Abteilung gefördert werden soll.