Lange war die Durststrecke, doch jetzt ist sie vorbei: Mit dem Auftritt des „Neustadter Vokalensembles“ steht am Sonntag, 11. Juli, um 18 Uhr das erste Chorkonzert in der Stiftskirche nach anderthalb Jahren Zwangspause an. Der auf anspruchsvolle Werke des 20. und 21. Jahrhunderts spezialisierte Kammerchor präsentiert dabei sein ursprünglich für den Orgelsommer 2020 konzipiertes Programm „Northern Lights“ mit zeitgenössischen Chorkompositionen aus Skandinavien: Werke der Finnen Jaako Mäntejärvi und Einojuhani Rautavaara werden ergänzt durch Musik der Balten Arvo Pärt, Eriks Esenvalds und Peteris Vasks sowie zwei Stücke von Ola Gjeilo, der aus Norwegen stammt und in den USA wirkt. Die Musik spiegelt die vielfältigen Eindrücke der Länder rund um die Ostsee. Außerdem erklingt das Orgelwerk „Dreams“ von John Cage, gespielt von Stefan Viegelahn, Professor für Orgel der Musikhochschule Frankfurt, der auch die Orgelsoli in „Laudate Domino“ von Vasks und „The Beatitudes“ von Pärt übernimmt. Die Leitung hat Bezirkskantor Simon Reichert. Karten (15/10 Euro) in der Buchhandlung Quodlibet (06321/88930).