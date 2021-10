Das Neustadter Unternehmen MoD (Mobility-on-Demand) Holding GmbH hat das Finale des bundesweiten „Startup Contest Logistik & Mobilität“ erreicht. Wie die Firma mitteilte, tritt MoD am 26. Oktober gemeinsam mit fünf weiteren Startups im Wettbewerb um Platz eins an. Insgesamt hatten 16 Unternehmen im Bereich Mobilität und Logistik versucht, in die Endrunde zu kommen. MoD Neustadt ging dabei für Rheinland-Pfalz ins Rennen. In einer zweiwöchigen Online-Abstimmung wurden nun die sechs Finalisten gekürt.

Der Länder-Wettbewerb wird von der Logistik- und Mobilitäts GmbH HOLM mit Sitz in Frankfurt am Main in Zusammenarbeit mit den Bundesländern veranstaltet und ist eine Initiative zur Förderung von Startups – also Unternehmensgründungen mit einer innovativen Geschäftsidee und voraussichtlich hohem Wachstumspotenzial.