Manche der Tänzer pflegen schon seit rund 60 Jahren das Brauchtum in der Neustadter Trachtengruppe. Nur noch ein gutes Dutzend tanzt aktiv mit – und feiert in diesem Jahr quasi sein Comeback.

„Und jetzt die Damen in die Mitte, dann die Herren. Und nun alle.“ Diana Melzer gibt knappe Anweisungen. Die Tänzer der Trachtengruppe folgen. Die Tanzleiterin kennt rund 100 Tänze auswendig. 40 davon werden von der Gruppe getanzt. Nur an diesem Probenabend üben sie eine Reihe von Mitmachtänzen für die Inklusiven Abenteuer- und Erlebnissporttage auf dem Gelände der TSG Lachen-Speyerdorf 1910 an diesem Wochenende ein. Einige Griffe, Drehungen und Partnerwechsel werden entschärft, es soll nicht so kompliziert sein. „Klatschen finden die Kinder gut, das lassen wir so“, sagt Melzer.

Die nächste Choreographie wird angesagt. „16 in, 16 gegen, zwei Durchgänge“, ruft die Tanzleiterin. Es wird gelacht und anschließend auch ein wenig gepustet. „Und nun die Zigeunerpolka. Darf man das überhaupt noch sagen?“ Eine kleine Diskussion entspinnt sich. Schließlich gebe es ja auch noch den Zigeunerfels oberhalb von Neustadt. Außerdem handele es sich um traditionelle Tänze, die Mitte des 19. Jahrhunderts vom Bürgertum bei Festen getanzt wurden. Die aufwendigen Trachten des Vereins sind dem Kleidungsstil jener Epoche nachempfunden – übrigens alles Einzelanfertigungen. Auch die Musik, die Vereinsvorsitzende Rudi Müller auf dem Akkordeon spielt, ist überliefert.

Nur noch zwölf Tänzer

Die 1950 gegründete Trachtengruppe zählt heute 90 Mitglieder, von denen nur noch rund zwölf tanzen. „Wir haben noch einige aktive Helfer und jene, die bei Festumzügen die Trachten zeigen“, sagt Müller. Darunter auch Männer und Frauen, die schon längst nicht mehr in Neustadt wohnen. Wie jeder Verein hat auch die Trachtengruppe Nachwuchssorgen. Von den Tänzern sind noch fünf Mitglieder unter 60 Jahren. Wer einmal dabei ist, scheint zu bleiben. Müller und Melzer sind wie manch anderer schon seit 57 Jahren Mitglied. „1965 wurde die Kindergruppe gegründet, seitdem sind viele von uns dabei“, so Melzer. Auch andere haben ihre Jugend mit der Trachtengruppe verbracht.

Im Verein finden sich auch ganze Familien. So berichtet Ursula Schindler von Tanten, Onkeln, Großeltern und ihrem Bruder, die alle in der Trachtengruppe tanzten. „Das Tanzen verbindet“, sagt sie. Doch dann kam Corona, Tanzen war nicht mehr erlaubt. Auf die Gemeinschaft wollten sie nicht verzichten – und trafen sich gemäß den Auflagen mit Maske und großem Abstand, jedoch ohne Tanz. Oder sie gingen wandern. „Dafür ist das Vereinsleben eben auch da, dass wir unseren Zusammenhalt nicht verlieren“, bekräftigt Müller.

Kooperation mit Deidesheim

Nun stehen wieder Auftritte an und Treffen mit anderen Trachtengruppen. Mittlerweile sei man eine Kooperation mit der Deidesheimer Trachtengruppe eingegangen, die unter denselben Problemen leide, so Müller. Mit mehr Tanzpaaren und einem zweiten Musiker lassen sich die nun kommenden Auftritte leichter planen. Denn bei aller Freude, sich wieder zeigen zu dürfen, ist es schon eine Herausforderung für die wenigen Aktiven, alle Termine besetzen zu können. „Wir sind froh, im Oktober bei der Großen Pfalzweinprobe der Weinbruderschaft und beim Winzerfestzug mitwirken zu können“, so Müller. Unerwähnt bleiben dabei all die kleinen und großen Auftritte sowie die Fahrten zu befreundeten Trachtengruppen, die sich für das zweite Halbjahr bereits anbahnen.