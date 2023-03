Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Wochenende ist die Neustadter Rosberg-X-Racing-Mannschaft wieder im Elektro-SUV im Rennen. Die Extreme-E-Serie startet in Saudi Arabien. Mit Neuerungen. Ihre Wagen haben die Neustadter seit dem letzten Rennen 2022 nicht mehr gesehen.

Am Wochenende beginnt in Neom in Saudi-Arabien die neue Saison der Extreme E, der weltweiten Offroad-Serie mit Elektro-SUV. Das Neustadter Team Rosberg übernimmt wie in den Vorjahren den Einsatz der Mannschaft