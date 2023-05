Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jetzt wird es ernst. Am Wochenende startet das Neustadter Team Rosberg Extreme Racing (RXR) erstmals in der Extreme-E-Serie. Auftakt ist in der Wüste in Saudi-Arabien. Unter der Leitung von Teamchef Kimmo Liimatainen hat das Abenteuer in einem Hotelzimmer begonnen. Umweltschützer sehen die Rennserie sehr kritisch.

Für die Mitglieder des Neustadter Teams Rosberg beginnt das neue Abenteuer im Hotelzimmer. Zum Start der neuen Rennserie Extreme E ist die sechsköpfige Truppe unter Leitung von Teamchef Kimmo Liimatainen