Der Kanzlei ETL Wiese & Collegen aus Neustadt hat das Qualitätssiegel „SBK Geprüfte Ausbildungskanzlei“ der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz (SBK) verliehen bekommen, das hervorragende Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen bescheinigt. Wie die Kanzlei mitteilte, nahmen die Steuerberater Matthias Wiese, Dennis Schäfer und Sabrina Wiese die Auszeichnung von SBK-Vorstandsmitglied Marthe Hofmann entgegen. Zurzeit absolvieren in der Kanzlei die beiden angehenden Steuerfachangestellten Anna Kovalchuk und Alena Sold ihre Berufsausbildung. „Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung unserer Bemühungen“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Matthias Wiese. „Gerade das Thema Ausbildung ist für unseren Berufsstand extrem wichtig, um auch weiterhin auf qualifiziertes Fachpersonal setzen zu können und das Bestehen unserer und anderer Kanzleien auch in Zukunft zu sichern.“ Den Angaben zufolge fließen beim Bewerbungsprozess für das Siegel auch die Eindrücke eines in der Kanzlei aktuell tätigen Auszubildenden oder Studenten ein. Weitere Kriterien, die vom Kammerausschuss „Aus-, Fort- und Weiterbildung“ geprüft würden, seien die nachweisliche Qualifikation des Ausbilders, der betriebliche Ausbildungsplan und die zur Verfügung gestellten Lehrmittel. Zudem spiele die Höhe der gezahlten Ausbildungsvergütung eine Rolle.