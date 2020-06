Die Rundlaufbahn im Neustadter Stadion wird saniert – am Montag, 8. Juni, beginnen dort Sanierungsarbeiten an der Rundlaufbahn. Das teilt die Abteilung Schule und Sport der Neustadter Stadtverwaltung mit. Deshalb sei das Stadion ab diesem Tag bis auf Weiteres gesperrt. Aktuell seien für die Arbeiten etwa eine Woche eingeplant. Diese eine Woche, in der Teile der Laufbahn für rund 14.000 Euro erneuert würden, sei für die Arbeiten ausreichend.