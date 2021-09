Seit Freitag hat es in Neustadt 30 neue Corona-Infektionen gegeben. Darüber hat das Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim am Montag informiert. Aktuell gibt es 153 an Covid-19 erkrankte Patienten in Neustadt, so die Behörde. Im Landkreis Bad Dürkheim hat sie übers Wochenende 26 neue Infektionen registriert, hier gibt es momentan 222 Erkrankte. Laut Gesundheitsamt ist ein Schüler in Grünstadt positiv getestet worden. Laut den Daten des Landesuntersuchungsamts liegt die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Corona-Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) in Neustadt nun bei 135,2, im Kreis Bad Dürkheim beträgt der Wert 82,9. Beide Kommunen liegen klar oberhalb der 35er-Marke, sodass es bei den aktuellen Einschränkungen (3-G-Regel bei Veranstaltungen in Innenräumen und Teilnehmerbegrenzungen) bleibt. Für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau hat das dortige Gesundheitsamt am Montag über 45 neue Corona-Infektionen informiert. In mehreren Schulen sind Schüler positiv getestet worden.