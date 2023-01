Einen weiteren Erfolg verbuchte Sebastian Romberg aus Neustadt. Im vergangenen Jahr hatte er noch im Jugend-Kart-Slalom den nationalen Titel geholt, jetzt feierte er den Gewinn der FIA New-Star-Trophy.

Bei den FIA-Motorsport-Games in Marseille siegte Romberg mit Annika Spielberger aus dem bayrischen Schrobenhausen. Auf den jungen Pfälzer war der Deutsche Motorsport-Bund bei den Deutschen Meisterschaften der Deutschen Motorsport-Jugend aufmerksam geworden. Der Pilot vom Motorclub Haßloch hatte den Wettbewerb gewonnen. Romberg qualifizierte sich damit für das deutsche Mix-Team. Annika Spielberger hatte als beste Frau bei dieser Meisterschaft Rang sieben belegt.

„Wir waren von der ersten Minute an eine Gemeinschaft“, erzählt Romberg. „Wir haben uns gegenseitig motiviert, getragen, gecoacht und harmonisierten während der gesamten Veranstaltung.“ Und das war notwendig, da die Konkurrenz stark war. So musste sich das deutsche Duo in der ersten Runde gegen Nationen wie Australien, Kanada, Südkorea, Hongkong, die Vereinigten Staaten und das Team von den Bahamas durchsetzen.

Überraschend im Finale

Nach dieser ersten Herausforderung ging es nur für 16 Teams im K. O.-System weiter. „Unsere Qualifikation für diesen Teilnehmerkreis war schon ein erster Erfolg“, stellt Romberg stolz fest. Dem Team sei aber auch klar gewesen, dass es zum Weiterkommen weiterer Siege bedurfte. Und die folgten am Fließband. Aus allen Läufen ging das pfälzisch-bayrische Duo als Sieger hervor und stand dann etwas überraschend Finale.

„Die Spannung war schon groß, wir standen schließlich vor einem sensationellen Ereignis. Dennoch ließen wir uns nicht beirren“, erinnert sich Romberg. Im Finale war das Team aus Belgien der Konkurrent. „Das Duo konnte ebenfalls in allen Vorläufen überzeugen. Wir wussten um unsere Chance und waren uns auch darüber einig, dass es im Finale nicht leicht werden wird.“

Klarer Vorsprung

Romberg und Spielberger rechneten mit einer knappen Entscheidung. Aber letztlich lief es im Finale rund für das deutsche Gespann, das zu jeder Phase des Rennens die Konkurrenz im Griff hatte. Nach den Wertungsläufen auf unterschiedlichen Parcours hatten Spielberg und Romberg einen Vorsprung von 16 Sekunden.

Einer der ersten Gratulanten nach diesem Erfolg war Felipe Massa, der frühere Formel-1-Rennfahrer und heutige FIA-Vertreter aller Fahrer der Motorsport-Games. Die nächste Weltmeisterschaft wird 2024 in Valencia ausgetragen. „Es war ein wahnsinnig schönes Erlebnis, für Deutschland zu fahren und das Land zu repräsentieren. Alleine die Teilnahme ist schon ein gewaltiger Schritt. Der Sieg für Deutschland macht mich stolz. Diese Tage sind unvergesslich“, sagt Romberg.