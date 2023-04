Gelinde gesagt überrascht war die Abordnung der Neustadter Schubert-Schule an jenem Festabend am 29. Mai 2022 auf dem Hambacher Schloss. Während sie für ihre Demokratieprojekte im Schulalltag den „Johann-Philipp-Abresch-Preis“ erhielt, wurde Bundespräsident a. D. Joachim Gauck wenig später mit dem „Hambacher Freiheitspreis 1832“ geehrt. Geschehen beim ersten Demokratiefest von Stadt und Schloss-Stiftung. Indes war es weniger die Preisverleihung als eine spontane Einladung, die Schülerinnen und Schüler sprachlos machte: die von Gauck spontan ausgesprochene Einladung nach Berlin. Ein knappes Jahr später hat er in dieser Woche sein Versprechen wahr gemacht und die neunte Klasse samt Klassenleiterin und Schulleiter Tammo Scherr im Bundestag empfangen. Für ein zum Teil sehr persönliches Gespräch nahm er sich laut Scherr viel Zeit. Natürlich seien auch die Bedrohungen der Demokratie von innen und außen Thema gewesen. Das Gastgeschenk der Neuntklässler: Joud Kourdi und Savanna Bardiqui überreichten Gauck ein individuell gestaltetes Kleeblatt und zwei Körbe mit Neustadter Spezialitäten, neben Wurst auch Wein. Ziel der Schubert-Schule, so Scherr, sei es, dass alle Kinder einmal in ihrem Schulleben Berlin besuchen und dabei Demokratie, aber auch die Schattenseiten der Diktaturen erfahren könnten. Möglich gemacht worden sie die jüngste Fahrt außer durch Joachim Gauck durch den Rotary Club Neustadt.