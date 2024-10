Zur Teilnahme an einer Demonstration für einen besseren Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) rufen der DGB-Stadtverband Neustadt und die Gewerkschaft Verdi sowie die Klimaaktion Neustadt, die Engagierte Jugend Neustadt und die Eisenbahner- & Verkehrsgewerkschaft (EVG) auf. Die Demo findet am Dienstag, 29. Oktober, um 17 Uhr am Hauptbahnhof Landau statt. Laut einem Flugblatt wollen sich die Teilnehmer für Investitionen in einen guten und günstigen öffentlichen Verkehr einsetzen „statt Milliarden für Autobahnausbau“. Weitere Ziele seien die massive Besteuerung von Banken, Konzernen und Superreichen und die Zurückweisung von Rassismus.