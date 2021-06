Der Neustadter Stadtverband für Kultur startet ein Programm, mit dem freischaffende Musiker aus Neustadt in der Corona-Krise unterstützt werden. Die Idee geht auf eine Initiative von Reinhild Müller-Hasse, der Vorsitzenden der Stiftskantorei, zurück und vermittelt Gottesdienstbegleitungen an Neustadter Kirchengemeinden.

Das erste dieser besonderen Gastspiele steht am kommenden Sonntag, 27. Juni, um 9.30 Uhr an, wenn der Cellist Peter Tilling, unterstützt von Bezirkskantor Simon Reichert an der Orgel, in der Martin-Luther-Kirche Originalwerke für Violoncello und Orgel bzw. Klavier von Komponisten interpretiert, die in diesem Jahr ein Jubiläum haben: Camille Saint-Saëns (100. Todestag), Peteris Vasks (75. Geburtstag), Marcel Dupré und Igor Strawinsky (beide 50. Todestag). Bis Anfang August folgen danach noch vier weitere musikalische Gottesdienste: am 4. Juli mit Andrea C. Baur (Laute und Theorbe) in der Stiftskirche, am 11. Juli mit dem Tenor Thomas Jakobs und der Studentin Jana Frangart (Orgel) in der Haardter Kirche, am 25. Juli mit Jazzsängerin Nicole Metzger und Gitarrist Wesley G. in der Herz-Jesu-Klosterkirche sowie am 1. August mit Markus Kroell (Viola da Gamba, Orgel) erneut in der Stiftskirche. Dort gibt es am 16. Juli auch noch eine Begegnung mit der Literatur, wenn Schauspielerin Leni Bohrmann unter anderem Gedichte von Hilde Domin und Rose Ausländer rezitiert. Die Idee zu dem Projekt entstand nach Worten Müller-Hasses bereits im vergangenen Jahr, brauchte allerdings einige Zeit für die Umsetzung. Es profitiert jetzt auch von der Bundesförderung für die freie Kulturszene, die die Kulturabteilung der Stadt in Berlin beantragt hat. Den dafür erforderlichen Eigenanteil steuert der Stadtverband für Kultur bei.