Rund 15 Ärzte mit syrischen Wurzeln leben in Neustadt. Alle sind zutiefst betroffen, welche Schäden das verheerende Erdbeben am 6. Februar in ihrer Heimat angerichtet hat. „Wir wollten unbedingt helfen“, sagt Tarek Alhomsi. Er lebt seit 2018 in Neustadt, war als Arzt schon im Hetzelstift tätig und arbeitet nun in der Praxis von Andreas Hebgen in Geinsheim. Die Mediziner starteten einen Spendenaufruf und veröffentlichten ihn unter ihren Bekannten. Alhomsi ist von der Resonanz angetan: „Es kam ein ganzer Lkw voll mit Sachspenden zusammen.“ Die Spenden wurden nach Hamburg gefahren. Von dort aus kümmern sich laut Alhomsi drei Organisationen um den Weitertransport der Hilfsgüter nach Syrien. Eine davon ist die Gruppe „Syrische Freiwillige in Deutschland“, die sich auf Facebook auch für den Lkw aus Neustadt bedankt hat und informierte, als der Transport ins Krisengebiet gestartet war.

Alhomsi ist begeistert über die große Neustadter Hilfsbereitschaft für die Erdbebenopfer. Dass der Schwerpunkt dabei – auch wegen der Partnerstadt Mersin – auf den betroffenen Regionen in der Türkei liegt, sei verständlich. Um so wichtiger sei es ihm und seinen Mitstreitern, dass auch die syrischen Opfer nicht vergessen werden. „Dort braucht jeder Hilfe, weil nichts mehr da ist“, sagt Alhomsi. Da er beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) engagiert sei, habe er auch nach der Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal geholfen. Und sehr dankbar ist er auch für die aktuelle Hilfe des DRK: „Es unterstützte uns mit Helfern und Lagerfläche. Außerdem bekamen wir vom Testzentrum in der Speyerdorfer Straße, das nun geschlossen wird, zwölf Paletten mit medizinischen Materialien.“

Alhomsi sagt, er habe auch bei der Stadtverwaltung und Oberbürgermeister Marc Weigel angeklopft: „Wir würden uns gerne über weitere Hilfsaktionen absprechen.“ Denn das Leid in der Krisenregion sei unvorstellbar: „Unsere Gedanken sind bei den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien und ihren Angehörigen.“

Info

Wer den Erdbebenopfern in Syrien helfen möchte, kann sich bei Tarek Alhomsi melden: tarek.alhomsi@yahoo.com.