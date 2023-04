Knapp 20.000 Euro für die Fluthilfe hat die Neustadter Marketingagentur „Das Team“ in den vergangenen drei Jahren gesammelt. Bei Weinmessen in Bochum, Bremen, Leipzig, Kiel und Soest wurden gespendete Weinen der teilnehmenden Weingüter sowie original Flutweine verkauft. Mit knapp 13.200 Euro ging der Großteil der Einnahmen an die regionale Weinwerbung Ahrwein in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Knapp 5800 Euro erhielt die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr.

Die älteste Winzergenossenschaft Deutschlands hat ihren Sitz in Mayschoß, wo die Neustadter Feuerwehr und weitere Rettungsdienste, aber auch die Neustadter Stadtentsorgung, nach der Flutnacht im Juli 2021 lange im Einsatz waren. Viele Neustadter haben die kleine Gemeinde danach durch Aktionen und Spenden für den Wiederaufbau unterstützt. Ihre Agentur werde der Region Ahr auch weiterhin anbieten, sie bei Weinmessen unentgeltlich und mit personeller Unterstützung zu präsentieren, sagen die „Das Team“-Geschäftsführer Michael Berger und Thomas Gottschalk.