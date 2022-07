Vor elf Tagen wurde die Aktion gestartet, 150 weitere Neustadter wollen seitdem „blau machen“. Die Rede ist von der blauen Papiertonne, für deren Verwendung der Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) derzeit die Werbetrommel rührt.

In Neustadt können Altpapier und Kartonage entweder über einen Plastiksack oder die blaue Tonne entsorgt werden. Beides ist kostenlos. Rund 5500 Haushalte nutzen bereits eine Tonne, weitere sollen hinzukommen, wenn es nach dem Willen des ESN geht. „Wer die Tonne einmal hat, will die Säcke nicht mehr“, sagt Abfallberater Thomas Agne.

Um diese Erfahrung zu erleichtern, gibt es bis Ende 2022 verschiedene Anreize: Wer bis dahin umsteigt, dann aber doch nicht so glücklich ist, kann gebührenfrei wieder umsatteln. Und er kann ebenso gebührenfrei das Volumen ändern. Außerdem gibt es 100 Biosammelbeutel aus Papier dazu, was wiederum dem Ziel dient, die Biotonne möglichst plastikfrei zu halten. Und noch ein paar weitere Aufmerksamkeiten, laut Agne ein Zeichen der Wertschätzung für ihre Kunden.

Viele wollen kleine Tonne

Von den 150 neuen „blauen“ Haushalten haben zwei Drittel erst mal das kleinere 120-Liter-Gefäß geordert, was den Abfallberater durchaus überrascht. Grund sei natürlich ein mögliches Platzproblem. Zuvor aber hätten fast alle Nutzer gleich auf die 240 Liter gesetzt. Weitere Gründe der neuen Tonnenbesitzer: Viele hätten vorher nicht gewusst, dass die Papierentsorgung nichts koste, außerdem wollten sie etwas für die Umwelt tun und daher künftig auf die Plastiksäcke verzichten.

Weil die vorhandenen Tonnen ausgegeben wurden, hat der ESN nun nachbestellt. Außerdem liegen ab sofort auch Anträge für die blaue Tonne in Papierform in den Ausgabestellen aus, also beispielsweise in den Ortsverwaltungen.

Info

Wer umsteigen will, kann sich per E-Mail an abgaben@esn-nw-de anmelden, Abfallberater Agne ist telefonisch unter 855 8410 zu erreichen.