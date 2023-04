Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fast genau vier Jahre ist es dieser Tage her, dass das Neustadter Literatennetzwerk „Textur“ aus der Taufe gehoben wurde. Seitdem hat es sich durch eine Vielzahl an Veranstaltungen und Veranstaltungsbeteiligungen als echte Bereicherung der regionalen Kulturszene erwiesen – Grund genug, jetzt in einer Anthologie auf „Die ersten wilden Jahre“ zurückzublicken.

Anthologien sind von ihrer Natur aus das literarische Äquivalent zum Gemischtwarenladen. Sie erheben keinen Anspruch auf übertriebene Einheitlichkeit und künstlerische Stringenz,