Am Sonntag ist vierter Advent, und, richtig, da war doch was! Traditionell läutet der Philharmonische Chor Liedertafel an diesem Tag mit seinem Weihnachtskonzert im Saalbau gleichsam die „heiße Phase“ der Neustadter Weihnachtszeit ein. Doch dieses Jahr wird daraus nichts – der Grund ist bekannt. Um die vielen Menschen, die dies sehr bedauern, nicht hängen zu lassen, will der Chor nun aber mit einem kleinen musikalischen Beitrag ein Hoffnungszeichen setzen: Derzeit entsteht die Aufnahme eines vierstimmigen Satzes von „Es ist ein Ros’ entsprungen“, die der Chor kurz vor Weihnachten auf seiner Internetseite als Audiodatei zum kostenlosen Download bereitstellen will. „Wir möchten den Menschen die Möglichkeit bieten, trotz aller widrigen Umstände zusammen mit der Liedertafel Weihnachten zu feiern“, sagt der Vereinsvorsitzende Frank Sobirey.

Dabei stellten allerdings schon die Vorbereitungen eine große Herausforderung dar: Klassisch-analoge Proben konnten nicht stattfinden. Deshalb startete die „Liedertafel“ ein virtuelles Chorprojekt, bei dem die Sängerinnen und Sänger eine digitale Übehilfe in Form einer vierstimmigen Instrumentalbegleitung erhielten. Später nahmen sie ihre eigene Stimme am Smartphone oder Computer auf. Anschließend wurden die Tonspuren Stimme für Stimme zu einem Chor zusammengesetzt. „Natürlich ist das nicht mit einer Probe zu vergleichen, bei der man die Mitsängerinnen und -sänger sieht und hört. Doch es war eine sehr wertvolle Erfahrung“, berichtet Sprecherin Hermine Boeckmann. Das Ergebnis gibt es nun demnächst auf www.liedertafel.com.