Auch das traditionsreiche „Fest der Kulturen“ des Vereins „Neustadt gegen Fremdenhass“ fällt in diesem Jahr dem Corona-Virus zum Opfer. Nicht ganz allerdings, denn zum geplanten Termin am letzten September-Sonntag gibt es nun immerhin eine kleine Ersatzveranstaltung in der Stiftskirche.

Den Initiatoren um den Neustadter Konzertveranstalter Christoph Schmid ist es ein Anliegen, Themen wie Integration und Demokratieförderung auch abseits des Fests zu vermitteln. Im Fokus stehen dabei die Kinder. So sollen am 27. September bei einer Lesung in der Stiftskirche jeweils drei Kinderbücher vorgestellt (und verteilt) werden, die sich mit diesen Zukunftsthemen befassen. Ziel sei es dabei, bereits die Jüngsten der Gesellschaft zu sensibilisieren: „Wir wollen unsere Arbeit für ein friedliches Miteinander der fast 100 in Neustadt vertretenen Nationalitäten schon früh an die Kleinsten bringen“, so Schmid. Die drei vorgestellten Bücher werden im Anschluss an alle Neustadter Kindergärten und Kitas ausgehändigt. Spender ist der Verein. Für die musikalische Untermalung sorgt der Kinderliedermacher Sebastian „Basti“ Linzenmeyer.

Die drei Bücher wurden von den Referenten aus einer Liste ausgewählt, die Hermann Speckert von der Neustadter Bücherstube für den Verein zusammengestellt hat. Es handelt sich dabei um „Zu Hause ist, wo ich glücklich bin“ von Heidi & Daniel Howarth, das von einem Roboter handelt, der in der Zukunft für die Erhaltung der Natur kämpft, „Fennek findet ein neues Zuhause“ von Carol Tanner, Lea Schmid und Jolyne Loepfe, das von einem Wüstenfuchs erzählt, der aus seiner Heimat in Nordafrika vertrieben wird, und „Schmutzige Füße“ von Kollo Izagirre, bei dem eine öffentlichen Telefonzelle im Mittelpunkt steht, von der aus unzählige Migranten mit ihren Familien und Freunden sprechen, die sie an weit entfernten Orten zurückgelassen haben. Die Vortragenden sind Peter Heil, Biologe und langjähriger Referent der Landeszentrale für Umwelt, Stefan Werdelis, evangelischer Pfarrer und Religionslehrer, und Inge Einig, langjährige Leiterin des St. Marien-Kindergartens in Neustadt.

Termin