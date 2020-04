Der Kalender fürs Kirchenjahr sieht den Karsamstag natürlich nur einmal vor. Doch macht die Corona-Krise vieles möglich. Wie einen weiteren Karsamstag und damit auch eine Wiederholung des Wunschs auf ein frohes Osterfest.

Von Peter Nirmaier

Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was ich Ihnen schreiben soll. Es ist schon so vieles so oft gesagt, dass ich es eigentlich nicht mehr hören kann. Ich bin nicht der Einzige, das weiß ich aus Telefonaten, der schauen muss, was er sich an Radio, Fernsehen und Zeitung zum Thema Corona noch antut. Momentan scheint alles gesagt. Ich bin nur gespannt, als ich diese Zeilen schreibe, was am Mittwoch Neues herauskommt bei der Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten.

Ansonsten gilt es auszuhalten und wohl auch weiterhin auszuhalten. Für jemanden wie mich, dessen Stärke nicht gerade die Geduld ist, eine große Herausforderung. Ich würde jetzt langsam gerne wieder mehr in der Hand, im Griff haben, planen können, in Angriff nehmen, durchführen, probieren. Doch mir und wohl auch den meisten von Ihnen sind die Hände gebunden. Es gilt auszuhalten.

Zurück beim Karsamstag

Das wirft mich im Kalender meiner Kirche um einige Tage zurück auf einen Tag, der sonst eher untergeht, weil es noch einzukaufen, vorzubereiten gilt: den Karsamstag. Mir ist dieser Tag in den letzten Jahren so ungeheuer wichtig geworden, weil er in meinem Leben und – Ihnen nicht bewusst – dem vieler Menschen eine große Rolle spielt.

Da war bei den Jüngern etwas geschehen, mit dem sie wohl zunächst überhaupt nicht gerechnet hatten: Ihr Meister erbärmlich am Kreuz gestorben, der, auf den sie ihre ganze Hoffnung gesetzt hatten. Was sollte das? Wie soll man das mit Gott zusammenbringen? Wie will er, dass es jetzt weitergeht? Fragen über Fragen, zunächst ohne Antworten.

Zudem: Wir, seine Jünger, haben Jesus verlassen, obwohl wir ihm versprochen hatten, gegebenenfalls mit ihm zu sterben. Verraten hat Petrus seinen Herrn. Alle außer Johannes, sind abgehauen. Brutal, was die Jünger da alles aushalten mussten, an Fragen, Schuldgefühlen, Zukunftsängsten ...

Osternacht intensiv gefeiert

Ja, es gibt sie, die Karsamstage, sogar mitten in der Osterzeit. Da wird nicht gefragt, was gerade im offiziellen Kalender des Kirchenjahres steht. Aber seltsamerweise habe ich intensiv wie selten die Osternacht gefeiert in der fast leeren Kirche in Maikammer, nur per Livestream mit einigen außerhalb verbunden. Da bin ich für einige Zeit mal weg von mir und habe einfach einer Botschaft gelauscht, die ich mir selbst nicht geben kann: Es ist möglich, dass Gott dir eine Zukunft eröffnet, eine gute Zukunft, von der du am Karsamstag denkst: Das ist doch nicht möglich.

Gott kann überraschen. Er muss es nicht, tut es auch nicht immer, selbst wenn ich glaube, eigentlich müsste er jetzt, aber er kann. Das habe ich auch schon öfter erlebt, es war selten etwas Spektakuläres, aber etwas, was neues Leben schenkte.

Zeitpunkt nicht verpassen

Darauf will ich jetzt vertrauen, von Ostern her, mitten im Karsamstag unserer Tage. Und gebe Gott, dass ich den Zeitpunkt nicht verpasse, dass wir den Zeitpunkt nicht verpassen, wenn neues Leben kommen soll, wenn auch ich dazu beitragen kann, dass dies geschieht, ein bisschen wenigstens, vielleicht jetzt schon am Karsamstag anderer Menschen. Und wie wird es erst sein, wenn das Gröbste vorbei ist? Ich glaube, dann mache ich etwas, was ich bisher keine zwei Mal im Jahr gemacht habe. Ich wünsche noch einmal: „Frohe Ostern“.

Der Autor

Peter Nirmaier, katholischer Pfarrer in Maikammer