Wie die Corona-Krise uns lehren kann, dass es gar nicht so vieler Spiele bedarf

Durch Brot und Spiele sicherten sich römische Kaiser in der Antike ihre Herrschaft. Indem sie dem Volk kostenloses Getreide und Zirkusspiele gaben, sicherten sie sich deren Gunst oder bauten Aufständen vor. Dieses Prinzip hat die Jahrtausende überdauert und sich immer wieder den Zeitumständen angepasst. Lebensnotwendiges und Unterhaltung/Luxus, so würden wir heute sagen. Das ist auch gut, wenn es in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander steht.

Die Coronakrise, in der wir nun seit sieben Wochen stecken bringt viel Sorgen und auch Not über die Menschen. Viele bangen um ihre Existenz, ihren Arbeitsplatz, ihre Zukunft, ihre Gesundheit, ihr Leben.

Krisen auch hilfreich

Krisen öffnen aber auch die Augen, wenn man sich die Mühe macht, weiterzudenken. Mir jedenfalls fiel dieses römische Schlagwort ein: Panem et circenses, Brot und Spiele. Wir sehen viele Berufe, die mit dem beschäftigt sind, was wir zum Leben brauchen: die Bauern, der Lebensmittelhandel, die Ärzte und Krankenschwestern, die Erzieherinnen und die Lehrer, die Post, die Polizei, die Bestatter, die Verwaltung. Ich will auch die Journalisten dazuzählen und natürlich auch die Seelsorger. Bestimmt habe ich bei dieser Aufzählung noch jemanden vergessen.

Diese Berufe sind für die Grundversorgung unseres Lebens da. Sie stellen das her und bringen es uns, was wir unbedingt zum Leben brauchen: Nahrungsmittel, Gesundheit des Leibes und der Seele, öffentliche Ordnung und Bildung. Sie sind der Panem-Teil.

Was ist lebenswichtig?

Dann bin ich erschrocken, wie groß der Circenses-Teil unseres Daseins angewachsen ist. Die Unterhaltungsindustrie, die überbordende Reiselust, die Unmengen Hotels und Gaststätten, der Millionenfußball mit seinen Stars. Alles schöne Dinge, die Spaß machen. Aber im Grunde eben nur Luxus. Luxus, auf den wir nun verzichten müssen … und siehe: Der ein oder andere merkt auf einmal: es geht auch ohne. Diese Dinge sind nicht lebenswichtig, auch wenn sie vielen Mitmenschen Brot und Arbeit geben.

Vielleicht kommt ja doch der eine oder die andere darauf, zu überlegen: was ist wirklich wichtig? Was ist das Brot in meinem Leben, was die Spiele? Ich will niemandem die Freude an den schönen Dingen des Lebens verderben. Aber eine Überlegung, ob das Verhältnis noch stimmt, das wäre doch auch eine gute Seite der Krise.

