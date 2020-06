Wie gut das tut, jetzt draußen zu sein! Den Stress zu Hause hinter sich lassen. Einfach mal durchatmen. Riechen, welche Düfte die Natur verströmt. An einer Blume stehen bleiben und die Nase dran halten. Oder registrieren, dass irgendwo in der Nähe gegrillt wird. Lecker, wie das duftet! Wir brauchen solche Momente, in denen wir unsere Sinne spüren und ein bisschen Lebensfreude haben. Gerade jetzt, in dieser Zeit.

In der Kirche wurde am vergangenen Sonntag das Pfingstfest gefeiert. Keine Corona-Party, eher eine verhaltene Stimmung hinter Masken. Denn die müssen wir im Gottesdienst tragen. Damit das Leben, das ganz langsam zur Normalität zurückkehrt, nicht gleich wieder gefährdet wird.

Aber so eine Feier ist immer besonders. Denn auch die gehören dazu, die ich eigentlich nicht riechen kann. Der Duft des Friedens und der Versöhnung liegt in der Luft, nicht nur wegen der Kerzen und der Blumen auf dem Altar.

Jesus schenkt besonderen Duft

Und an Pfingsten? Was weht mir da um die Nase? Viele erinnern sich wohl an einen Roman mit dem Titel „Das Parfum“, der auch eindrucksvoll verfilmt wurde. Er erzählt von dem makabren Versuch eines Mannes, ein Konzentrat aus dem Duft schöner Menschen herzustellen. In Jesus begegnet uns einer, der das Konzentrat ganz tiefer Menschlichkeit ist.

Ihm geht es nicht nur um Schönheit, sondern um die Botschaft: Vor Gott ist jedes menschliche Leben wertvoll. Jesus lebt nicht mehr sichtbar auf unserer Erde. Aber er bleibt uns nah und schenkt uns einen ganz besonderen Duft. Man könnte ihn „Love unlimited“ nennen. Liebe, die Grenzen überwindet, die uns auch helfen wird, aus der Krise herauszufinden.

Der Autor

Jochen Keinath, protestantischer Pfarrer in Maikammer