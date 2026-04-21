Das Neustadter Familienunternehmen JH Holding wird sich nach eigenen Angaben mit einer Minderheitsbeteiligung an der G & G Preißer GmbH engagieren. Mit dem Einstieg verfolge die Holding das Ziel, „den erfolgreichen Wachstumskurs des Unternehmens zu unterstützen und gleichzeitig ihr Ökosystem unabhängiger Verpackungsunternehmen gezielt weiterzuentwickeln“, heißt es in einer Mitteilung. G & G Preißer sei ein sehr erfolgreicher Anbieter im Volumengeschäft der Verpackungsindustrie. Das Unternehmen beliefere namhafte Markenhersteller und große Handelskonzerne in ganz Deutschland sowie dem angrenzenden EU-Ausland. Im Zentrum der Beteiligung steht den Angaben zufolge nicht eine operative Einflussnahme, sondern der strategische Ausbau eines Netzwerks eigenständig agierender Unternehmen entlang der Verpackungswertschöpfungskette. Die JH Holding verfolge dabei die Vision eines Ökosystems, das hochspezialisierte Lösungsanbieter, innovative Verpackungskonzepte und leistungsstarke Volumenanbieter verbinde. „Mit der Beteiligung an Preißer kommen wir unserer Vision eines starken, vielfältigen und zukunftsfähigen Verpackungsökosystems einen weiteren Schritt näher“, sagt Jürgen Heindl, Geschäftsführer der JH Holding. „Unser Ansatz ist bewusst langfristig angelegt: Wir sichern unternehmerische Freiheit für Familienunternehmen und eröffnen gleichzeitig zusätzliche Wachstums- und Kooperationsmöglichkeiten.“