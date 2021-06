Erneut hat es in Neustadt keine Corona-Infektion gegeben. Das geht aus den Mittwochsdaten des Gesundheitsamts hervor. Für den Kreis Bad Dürkheim meldet die Behörde hingegen fünf Neuinfektionen. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Corona-Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) bleibt es laut den Daten des Landesuntersuchungsamts in Neustadt beim Inzidenzwert von 0,0. Im Kreis Bad Dürkheim erhöht sich der Wert hingegen erneut leicht und liegt nun bei 9,0. Laut Gesundheitsamt gibt es derzeit 15 aktive Corona-Infektionen im Kreis und drei in Neustadt. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße meldet das dortige Gesundheitsamt seit Dienstag drei neue Corona-Infektionen. Der Inzidenzwert für den Kreis Südliche Weinstraße liegt nun bei 0,9.