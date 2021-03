9349 Impfungen sind bisher im Landesimpfzentrum in der Chemnitzer Straße vorgenommen worden. Darüber hat die Stadt Neustadt am Mittwoch informiert. Alleine 1462 Impfungen seien vergangene Woche erfolgt. Um schneller auf die Verbreitung der Virusvarianten reagieren zu können, hat Rheinland-Pfalz 20.000 zusätzliche Dosen des Impfstoffs von Biontech-Pfizer bekommen. 5000 dieser Dosen erhält das Impfzentrum Neustadt. Diese werden dort bis 4. April verimpft. Das Impfzentrum ist daher nun wie folgt geöffnet: 25. bis 27. März von 7 bis 22 Uhr, 28. März von 7 bis 16 Uhr, 29. März bis 1. April von 7 bis 22 Uhr und 3. April von 7 bis 16 Uhr. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung verschickt das Land aufgrund der zusätzlichen Impfdosen nun kurzfristig Termine auch per E-Mail. Nach Ostern werden wöchentlich weitere 2500 bis 3500 Impfdosen erwartet. Daher will das Impfzentrum mit drei Impfstraßen arbeiten und von montags bis freitags jeweils 5520 Impfungen vornehmen. Die Vergabe der Impftermine erfolgt zentral unter Telefon 0800/5758100 oder über die Internetseite www.impftermin.rlp.de.

Derweil sind am Mittwoch vom Bad Dürkheimer Gesundheitsamt sieben Neuinfektionen in Neustadt gemeldet worden, 26 neue Infektionen gibt es im Kreis Bad Dürkheim. Aus dem Kreis Südliche Weinstraße und Landau wurden vom dortigen Gesundheitsamt 13 neue Corona-Fälle gemeldet.