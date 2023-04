Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es gibt Orte, da setzt Musik die Distanz von Jahrhunderten außer Kraft. Die „klösterliche“ Atmosphäre der evangelischen Kirche in Lambrecht, die nicht von ungefähr dieses (katholische) Attribut in ihrem Namen pflegt, lieferte am Dienstagabend, optisch wie akustisch, die perfekte Kulisse für die wohl weitreichendeste Retro-Reise des Festivals „Neustadter Herbst“ zu den Urquellen aufgezeichneter Mehrstimmigkeit in der Musik.

Zu Gast war das Ensemble „Per-Sonat“, inzwischen mehr als ein Geheimtipp im vergleichsweise kleinen Kreis der Interpreten mittelalterlicher Musik bis zur Schwelle