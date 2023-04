Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alte Musik? Wer denkt da nicht eher an die Renaissance oder an das Barockzeitalter. Dass historisch informiertes Musizieren keine zeitliche Grenzen kennt und Experten der Alten-Musik-Szene sich für Werke späterer Generation interessieren, zeigte der Auftritt des Ensemble „Chameleon“ beim Neustadter Herbst in der Laurentiuskirche in Gimmeldingen.

Die tiefen Instrumente aus ihrem tristen Kellerdasein befreien und sie ins rechte Licht rücken – das und noch viel mehr hat sich das Ensemble „Chameleon“ auf die Fahnen geschrieben.