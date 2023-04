Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zweieinhalb Stunden lang ein einziger Komponist, noch dazu einer, den heute kaum jemand mehr kennt – wer wagt gewinnt, mochten sich die Macher des Neustadter Herbstes gedacht haben. Und wieder einmal ist die riskante Rechnung aufgegangen: 15 musikalische Entdeckungen aus der reichhaltigen Schatzkiste barocker Kirchenmusik, allesamt aus der Feder von Johann Caspar Kerll, geboten von einem hochkarätigen internationalem Spitzenensemble mit aus Deutschland, England, Österreich und Korea stammenden Alte-Musik-Experten – das waren am Donnerstag die hochwertigen Zutaten eines wohl noch lange in allerbester Erinnerung bleibenden Konzerts in der Stiftskirche.

Mögen sie in Frieden ruhen: „Musik für die Wittelsbacher“ lautete die Programmüberschrift zum Wohlgefallen von Rudolf II., Margarete von Sizilien, Ruprecht I., Beatrix von