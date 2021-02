Es ist ein immer noch aktuelles Thema, das Karin Jörns und Josef Bodes am Samstagvormittag auf den Marktplatz treibt: Die Lage der Geflüchteten, die an den europäischen Grenzen in menschenunwürdigen Verhältnissen leben und auf ihre Aufnahme warten.

Jörns und Bodes gehören zur hiesigen Lokalgruppe der „Seebrücke“, die aus der „Moria brennt“-Initiative entstanden ist. Damals, im September 2020, hatten Engagierte mit einer Mahnwache auf den Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria aufmerksam gemacht.