Corona hin oder her – die in Neustadt ansässige „Stiftung zur Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung“ lässt in ihrer reichen Verlagsarbeit keinerlei Ermüdungserscheinungen erkennen: Nach der editorischen Großtat zum im Neustadter Stadtarchiv verwahrten „Roten Buch“ folgen jetzt zwei umfangreiche regionalhistorische Studien zur Revolution von 1848/49 und zur Rolle der Kultur im Dritten Reich, die beide ebenfalls das Zeug zum Standardwerk haben.

Ganz besonders gilt dies für Wolfgang Diehls über 650 Seiten dicke Arbeit zu Kulturpolitik, Literatur und Bildender Kunst in der Pfalz und im Saarland während