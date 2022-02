Begleitet vom Läuten der Stiftskirchenglocken haben Polizisten der Neustadter Polizeidirektion, der Polizeiinspektion, der Kriminalinspektion sowie Rettungskräfte des DRK am Freitagmorgen vor der Direktion der beiden jungen Kollegen gedacht, die am frühen Montagmorgen bei einer Verkehrskontrolle im Kreis Kusel erschossen worden waren. Auf der anderen Straßenseite nahmen Mitarbeiter der gegenüberliegenden Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd Anteil am Schicksal der 24-Jährigen und des 29-Jährigen. „Bei uns herrscht Betroffenheit ohne Ende“, sagte Polizeisprecher Stefan Molter vorab im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Einige der Kollegen hätten die Opfer gekannt. Fernab der Trauer stünden die Polizisten auch während ihrer Arbeitszeit unter dem Eindruck der grausamen Tat, so Molter: „Das Thema Selbstschutz auch in vermeintlich harmlosen Situationen wird noch einmal ernster genommen als ohnehin schon.“ Landesweit haben um 10 Uhr Menschen an der Schweigeminute teilgenommen.