Die Neustadter Gästeführerin Jutta Hofmeister hat die höchste Zertifizierung des Bundesverbands der Gästeführer erhalten. Die Ehrung fand im Stadtmuseum Bad Dürkheim statt.

Die Neustadter Gästeführerin Jutta Hofmeister hat die höchste Zertifizierung des Bundesverbands der Gästeführer in Deutschland (BVGD) erhalten. Das teilte die Tourist-Information Neustadt mit. Die Auszeichnung wurde bei einer Feierstunde am 16. März im Stadtmuseum Bad Dürkheim (Haus Catoir) überreicht.

Hofmeister absolvierte das sogenannte „große“ Zertifikat nach der europäischen Norm DIN EN 15565. Bundesweit tragen nach Angaben des Verbands nur rund 2000 der etwa 7600 im BVGD organisierten Gästeführer diese Qualifikation. In der Pfalz gibt es damit nun 15 entsprechend zertifizierte Guides.

Die Ausbildung vermittelt unter anderem Kenntnisse in Methodik, Rhetorik und Regionalgeschichte und gilt als europaweit abgestimmter Qualitätsstandard für Gästeführungen.

Seit 2023 ist Hofmeister für die Tourist-Information Neustadt tätig und führt Besucher durch die Stadt. Gut ausgebildete Gästeführer seien wichtige Botschafter für Neustadt und machten Geschichte erlebbar, erklärte Simone Schwarz, Leiterin der Tourist-Information Neustadt. Mit der Qualifikation unterstreiche die Tourist-Information ihren Anspruch, Gästen hochwertige und informative Stadtführungen zu bieten.