„Freiheitslauf“ nennt die Neustadter Initiative Freieinig eine Aktion, die von Hambach nach Berlin führen soll. Dafür kooperiert sie nun offen mit der Reichsbürgerszene.

Auf Youtube steht das Videointerview seit 6. April 2026. Der Moderator unterhält sich mit vier Menschen, darunter Karl-Friedrich Rothe, Sprecher der Initiative Freieinig aus Neustadt. Gemeinsam mit anderen organisiert sie 2026 einen „Freiheitslauf“ vom Hambacher Schloss nach Berlin. Darüber redet das Quintett. Der Lauf startet am 26. Mai, nach 27 Stationen soll er am 25. Juni vor dem Reichstagsgebäude enden.

Dort rechnet Rothe laut einem anderen Interview damit, „offene Türen zu finden“ – bei einzelnen Parlamentariern, zu denen es Kontakte gebe und „die der Sache positiv gegenüberstehen“. Wie Freieinig auf Nachfrage erklärt, bestehe Kontakt zu Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU). Ihr möchten die Läufer eine „Friedenspost“ übergeben. Zudem seien die Fraktionsvorsitzenden im Bundestag angeschrieben worden. Klöckners Sprecher Mathias Paul sagt auf RHEINPFALZ-Anfrage: „Eine offizielle Kontaktaufnahme dieser Initiative mit der Bundestagspräsidentin ist hier nicht bekannt – die Präsidentin wird die Initiative zudem weder in Berlin treffen noch deren Bekundungen entgegennehmen.“

Gericht schützt Anwohner

Freieinig vereint unter dem Label „Hambacher Bund“ etliche Splittergruppen der Querdenker-Szene aus ganz Deutschland und einige wenige aus dem benachbarten Ausland. Seit der Pandemie ist die Initiative in Neustadt aktiv, zunächst als die „Weißen“. Sie sehen sich als Nachfolger der Freiheitskämpfer des Hambacher Fests von 1832 und marschieren an Pfingsten auf das Hambacher Schloss. Zudem organisieren sie weitere regelmäßige Aufmärsche. Fast immer dabei: Trommler, deren Anzahl auf richterliche Anweisung hin beschränkt werden musste, um die Anwohner vor Lärm zu schützen.

Das Anliegen von Freieinig ist nach eigenen Angaben die „basisdemokratische Erneuerung Deutschlands“. Die Initiative erklärt, dieses Ziel auf der Grundlage von Grundgesetz, Meinungsvielfalt und einer „respektvollen, freien, demokratischen Debatte“ erreichen zu wollen. Doch gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass sie sich nicht scheut, die Nähe zu Gruppierungen zu suchen, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet werden.

Im Kern antidemokratisch

Beispiel dafür sind die sogenannten Reichsbürger, die ebenso heterogen wie Freieinig und im Kern antidemokratisch sind. So hat Kristian Buchna, Wissenschaftlicher Geschäftsführer der Stiftung Hambacher Schloss, wiederholt auf die Mitwirkung von Personen aus der Reichsbürgerszene an den regelmäßigen Versammlungen von Freieinig hingewiesen. Insbesondere einige der Trommler könnten der Szene klar zugeordnet werden.

Versammlungen sind für jeden offen, der teilnehmen will. Darauf hat sich Freieinig stets berufen und erklärt, mit allen Menschen, die friedlich aufträten, zu sprechen – „unabhängig von ihrer Meinung oder davon, was über sie behauptet oder geschrieben wird“. Eine „Kontaktschuld“, wie Freieinig es formuliert, gebe es nicht. Die Initiative sieht sich als Opfer eines Framings durch die Medien, soll heißen: Sie werde von der „Systempresse“ unbegründet als rechtsextrem diffamiert.

Kaum zu glauben

In Verbindung mit dem „Freiheitslauf“ ist das kaum zu glauben, zumindest angesichts all dessen, was in Videos zu sehen und zu hören oder in Messenger-Diensten wie Telegram zu lesen ist. Angesichts eines seit Jahren zu beobachtenden Rückgangs an Teilnehmern der von Freieinig durchgeführten Versammlungen wirkt es so, als ob den Organisatoren die Unterstützung von Personen aus der Reichsbürgerszene inzwischen höchst willkommen ist.

Demnach hat sich die Neustadter Gruppe organisatorische Hilfe gesucht, wie es unter anderem das im April hochgeladene Interview zum „Freiheitslauf“ belegt. Denn einer von Rothes Gesprächspartnern ist Thomas Heintke, „Pressesprecher“ des „Verbands Deutscher Wahlkommissionen“ (VDWK). Die Moderation wiederum hat Thomas Brauner übernommen, Verschwörungstheoretiker, Querdenker-Aktivist und mittlerweile in der Reichsbürgerszene engagiert.

„25+1 Bundesstaaten“

Der VDWK vertritt die Ansicht, dass das Deutsche Reich in den Grenzen von 1871 fortbesteht. Der Bundesrepublik Deutschland spricht er die Legitimität ab. Der Verfassungsschutz ordnet ihn der Szene der Reichsbürger zu. Zuletzt im Februar 2026 wurde eine Plakataktion beobachtet, mit der eine „Eröffnung von Wahllisten“ angekündigt wurde, um eigene Wahlen zu organisieren und die Kaiserreich-Strukturen wiederherzustellen.

Im „Freiheitslauf“-Interview vom April 2026 wird „Pressesprecher“ Heintke daher auch als Vertreter der „Wahlkommission Preußische Provinz Sachsen“ untertitelt. Was damit zusammenhängt, dass sich das Kaiserreich aus 25 Bundesstaaten zusammensetzte. Große Versammlungen bezeichnet die Reichsbürgerszene als „Treffen der 25+1 Bundesstaaten“ oder als „Staatsvolkstreffen“. „+1“ beschreibt Elsass-Lothringen, ehemals als „Reichsland“ bezeichnet.

Neustadter Rothe mit dabei

An mindestens zwei Reichsbürgertreffen hat der Neustadter Rothe trommelnd teilgenommen. So im Sommer 2025 in Karlsruhe, wie es der Hambach-Blog mit einem Foto belegt. Den Blog betreibt der Freundeskreis Hambacher Fest 1832, der sich gegen den „versuchten politischen Missbrauch des Hambacher Schlosses und des Hambacher Festes durch rechtsnationalistische Gruppen“ wehrt.

Im Youtube-Interview erzählt VDWK-„Pressesprecher“ Heintke in aller Offenheit über das Zustandekommen seines Kontakts zu Rothe. Im VDWK-Kanal auf Telegram präsentiert er sich als Mitorganisator des „Freiheitslaufs“: Dort sucht er im Raum Hessen noch private Grundstücke für Läufer-Camps.

Zwei Organisationen, eine Adresse

Auf die Verbindung von Freieinig mit der Reichsbürgerszene weisen noch zwei andere Zusammentreffen hin. Zum einen hatte der VDWK für 22. Februar 2026 in Neustadt an der Weinstraße einen Vortrag unter Ausschluss der Öffentlichkeit organisiert. Dazu konnten sich Interessierte bei der „Wahlkommission Pfalz-Haardt“ anmelden, der genaue Ort blieb unbekannt.

Mutmaßlich wurde der Vortrag beim Verein „Demokratische Tribüne“ abgehalten, der in der Neustadter Maximilianstraße ein Vereinsheim unterhält. Dieselbe Adresse hat die Initiative Freieinig, Ansprechpartner für beide ist Karl-Friedrich Rothe. Die Frage, ob Personen aus dem Organisationsteam von Freieinig am Zustandekommen dieser Veranstaltung beteiligt waren, lässt die Initiative vielsagend offen – ebenso wie bei der Frage zum konkreten Veranstaltungsort verweist sie auf den selbstständigen Verein.

Im Wahlvorstand des VDWK?

Karl-Friedrich Rothe ist zudem auf einem Video zu sehen, das nahe legt, dass der „Verband Deutscher Wahlkommissionen“ am 8. März 2026 in den Räumen der Neustadter „Tribüne“ eine Veranstaltung abgehalten hat, um Delegierte für eine „Nationalversammlung“ zu wählen. Er sitzt mit am Tisch des mutmaßlichen Wahlvorstands.

Das vermittelt den Eindruck, dass der führende Kopf von Freieinig und Demokratischer Tribüne an einer vom VDWK organisierten Wahl mitgewirkt hat, deren Ziel die Wiederherstellung des Deutschen Reichs von 1871 ist. Auf die Frage nach dem Wahlergebnis verweist Freieinig auf den VDWK.