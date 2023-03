Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ursprünglich hätte an diesem Samstag die Freibadsaison in Neustadt beginnen sollen. Wenn möglich, werden das Stadionbad nun am 2. Juni sowie die Freibäder in Mußbach und Hambach am 3. Juni öffnen. Doch gibt es eine große Unbekannte.

Laut Perspektivplan des Landes Rheinland-Pfalz soll es ab 2. Juni möglich sein, die Freibäder zu öffnen. Alle Schwimmbecken im Neustadter Stadionbad sind für die