Seit Montag müssen erneut alle Fitnessstudios Corona-bedingt geschlossen bleiben. Mitarbeiter werden in Kurzarbeit geschickt. Die Fassungslosigkeit steht den Studiobetreibern ins Gesicht geschrieben. Der Unmut ist groß und die Angst vor dem, was kommt, noch größer.

„Wir befinden uns an der Grenze zum Untergang“, kommentiert Francois Ipach den zweiten Lockdown für seine Branche. Wenn er morgens in sein leeres Studio komme, lägen reihenweise Kündigungen im Briefkasten. Seine zwei festangestellten Mitarbeiter werde er, so Ipach, in Kurzarbeit schicken. Doch müsse er weiterhin für Gas, Wasser, Strom und Miete zahlen. „Auch mit der finanziellen Unterstützung des Staates wird es eng. Ich kämpfe ja noch mit dem Minus aus der Zwangspause im Frühjahr“, sagt der Studiobetreiber.

„Ich bin schockiert“, sagt Kerstin Dietrich, Inhaberin des Gesundheitszentrums Körpergefühl. Das habe sie absolut nicht kommen sehen. „Wir haben uns an alles gehalten. Wir waren übervorsichtig, gerade weil wir viele kranke Patienten in Anschlussheilbehandlungen betreuen.“ Sie habe viel investiert auch in neues Personal, um nach dem ersten Lockdown die großen Rückstände ihrer Patienten aufzuholen. Jetzt wisse sie nicht, wie es weitergehen solle. Ihren Auszubildenden könne Dietrich nicht in Kurzarbeit schicken. Nur für einen Festangestellten könne sie dies in Anspruch nehmen. Für die vier studentischen Aushilfen und die freiberuflichen Trainer habe sie noch keine Lösung gefunden. „Meine Mitarbeiter müssen ja auch Geld verdienen.“

„Eine Katastrophe“

Dietrich möchte auf jeden Fall die angekündigten 75 Prozent Unterstützung, die der Staat aus dem Erlös des vorjährigen Novembers anteilig erstatten will, in Anspruch nehmen. Jedoch gebe es dazu noch keine offiziellen Informationen. Dietrich: „Ich brauche die Unterstützung meiner Mitglieder und hoffe, dass diese noch ein zweites Mal mit mir durchhalten.“

„Die erneute Schließung ist eine Katastrophe“, stellt Drazenka Ladan, Betreiberin des Studios Miss Sporty, fest. Seit der Bekanntgabe des zweiten Lockdowns wird sie von einer Kündigungswelle überrollt. „Momentan wissen wir nicht, ob es für uns weitergeht.“ Auch Ladan kämpft noch mit den Verlusten aus dem ersten Lockdown. Sie habe noch nicht alle Entschädigungen aus der ersten Schließung im Frühjahr ausgeglichen. Die 75 Prozent seien zwar nett gemeint, aber letztlich doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. „Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder noch kündigen werden, und ich habe keine Chance, neue Kunden zu gewinnen“, erklärt die Inhaberin. Auf ein Onlineangebot könne Ladan nicht zurückgreifen. Sie habe keine Einnahmen und kann die Angestellte nicht bezahlen. Wie sollen dann Videos gedreht werden? Zwar könne sie manche Posten wie die Miete zurückstellen, weil ihr Vermieter sich sehr kulant zeige. Aber letztlich müsse sie zu einem späteren Zeitpunkt alles nachzahlen.

An alle Auflagen gehalten

„Wir haben bis zuletzt gehofft, dass der Kelch an uns vorüber geht“, sagt Bernhard Köllner, Geschäftsleiter der Unternehmensgruppe Pfitzenmeier, zur zweiten Zwangspause für Fitnessstudios. Sie hätten sich an alle Auflagen gehalten und hätten sogar noch zuletzt mit über vier Millionen Euro in neue Luftfilteranlagen in den Studios investiert. „Wir wussten, dass solch eine Investition uns nicht vor einem branchenweiten Lockdown schützen kann“, erklärt Köllner. Trotzdem sei es ein wichtiger Baustein für die Zukunft, in der Corona weiterhin existieren werde. Auch der Fitnesspark verzeichnet einen Mitgliederschwund. Zwischen acht und zehn Prozent der Mitglieder habe Pfitzenmeier gehen lassen müssen. Besonders erschwerend sei, dass im vierten Monat in Folge keine neuen Kunden hätten gewonnen werden können. Ob und wann die Angestellten in Kurzarbeit gingen, sei derzeit noch unklar. Man warte erst mal die Informationen zu den staatlichen Hilfen ab und entscheide dann. Für die Mitglieder laufe bereits das Streamingangebot. Wie bereits im Frühjahr, werden alle regulär geplanten Kurse mit den bekannten Trainern live im Internet übertragen. „Wir werden auch diesen zweiten Lockdown überstehen“, sagt der Geschäftsleiter. Aber es brauche mindestens zwei bis drei Jahre, bis der Corona-bedingte Einschnitt im Studiobetrieb ausgeglichen sei.

„Es ist hart, aber es ist jetzt so“, sagt Andreas Rössler, Inhaber des Sportstudios Rössler, zur Schließung. Seine Mitarbeiter habe er in Kurzarbeit geschickt. „Wir müssen schauen, wie wir zurechtkommen.“ Bisher seien ihm seine Mitglieder treu geblieben – auch über den ersten Lockdown hinaus. Viele kämen aus gesundheitlichen Gründen in sein Studio. Rössler: „Ich befürchte, dass viele, die auf ein regelmäßiges Training angewiesen sind, etwa um schmerzfrei zu sein oder einem weiteren Bandscheibenvorfall vorzubeugen, langfristig mit immensen orthopädischen Problemen zu kämpfen haben.“ Mit dem zweiten Lockdown habe man rechnen müssen und auch damit, dass es erneut passieren könne.

Onlinekurse für Mitglieder

„Die Situation macht uns ratlos“, erklärt Christian Vogel, Studioleiter des Fitbase-Fitnessstudios. Man habe sich an alle Vorgaben gehalten. Es habe noch nicht mal einen Verdachtsfall im Studio gegeben. Trotzdem komme die Zwangspause. „Unsere Mitglieder reagieren ganz unterschiedlich.“ Von absoluter Verständnislosigkeit bis hin zu totaler Übereinstimmung sei alles dabei. Unter den Mitarbeitern sei die Stimmung nicht gut. Die vier Festangestellten gingen frühestens ab der fünften Woche einer Schließung in Kurzarbeit. Bis dahin seien alle jeden Tag da und kümmerten sich um Kundenanfragen. „Bisher haben wir noch keinen größeren Mitgliederschwund verzeichnet und hoffen natürlich, dass das so bleibt“, sagt Vogel. Die Mitglieder hätten für die Dauer der Schließung die Möglichkeit, an Onlinekursen teilzunehmen.

Einwurf: Kaum zu ertragen

Für die Fitnessstudios ist der erneute Lockdown eine kaum zu ertragende Last. Viele haben es bis zuletzt nicht für möglich gehalten, dass die Politik erneut zu dieser Maßnahme greift. Und auch das Verständnis dafür lässt nach. Alle haben sich an die Vorgaben gehalten, haben Zeit und Geld investiert. Es gab keinen nachgewiesenen Infektionsfall in den Studios. Ob die Zwangspause zum Ziel führt, Infektionszahlen drastisch zu verringern, bleibt ungewiss. Gewiss ist jedoch, dass die Branche sich verändern wird. Nicht jedes Studio wird diese oder sogar eine weitere Zwangspause überstehen.