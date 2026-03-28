Die Wärmewende ist einer der dicksten Brocken für die Neustadter Kommunalpolitik. Daher ergibt es Sinn, wenn ein Fachbeirat für Unterstützung sorgt.

Heizungshammer, Wärmepumpen-Pflicht, Privatsphäre im eigenen Keller: Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie emotional aufgeladen der ganze Bereich Energie- und Wärmewende ist. Da gibt es die einen, die das ganze Thema Klimaschutz an sich hinterfragen und hier vor allem Ideologie wittern und keine Sachzwänge sehen. Dann gibt es andere, die insbesondere mit Blick auf einkommensschwächere Menschen warnen, dass die bei der Umrüstung anfallenden Kosten so manchen Bürgern schlicht und ergreifend überfordern werden. Und dann gibt es auch noch die Kommunen, die nun fleißig Wärmepläne erstellen. Die Informationen sind wichtig und hilfreich, weil sie einen Weg aufzeigen. Allerdings lässt man sie bisher dann alleine, wenn es darum geht, den Weg auch zu ebnen und alles zu bezahlen. Was bleibt am Ende? Das Gefühl, vor einem immens hohen Berg zu stehen.

Und damit kommen wir nach Neustadt. Im Herz der Weinstraße beginnt nun eben dieser Anstieg zum Gipfel. Soll heißen: Der Wärmeplan liegt seit Ende 2025 vor, jetzt beginnt die Fein -und Überzeugungsarbeit, um in einigen Jahren tatsächlich schadstofffrei heizen zu können. Auf viele Neustadter wird bald die Aufgabe zukommen, dass sie ihre Heizungen in Eigenregie auf möglichst schadstofffreie Varianten umstellen müssen. Die Verwaltung will dazu bald auch Info-Veranstaltungen anbieten: Die Menschen sollen ja nicht im Vorfeld verschreckt werden. Vielleicht trägt der Iran-Krieg ungewollt nun dazu bei, dass mehr Bürger sehen, wie teuer Gas und Öl werden, weil man von anderen abhängig ist – und nicht nur der CO 2- Preis wegen des Umweltschutzes ein Kostenfaktor darstellt, der sich über die Jahre immer stärker bemerkbar machen wird.

Lokale Experten gefragt

Die Stadtspitze weiß um ihre Verantwortung und dass es in Sachen Wärmewende (Klimaschutz) Fortschritte geben muss – schließlich will man die eigenen Zielvorgaben ja auch erreichen. Um die Bürger besser unterstützen zu können und zudem kluge Ideen für ein klimafreundliches Neustadter Wärmenetz zu entwickeln, hat der Stadtrat die Gründung eines Fachbeirats beschlossen. Im Grundsatz sind sich – bis auf die bei dem Thema grundskeptische AfD – alle einig: Man kann nur profitieren, wenn Fachleute aus verschiedenen Fachrichtungen sich einbringen. Denn die Wärmewende wird nur gelingen, wenn vom Handwerker bis zu Sozialverbänden und Umweltgruppen alle an einem Strang ziehen und abgestimmte Lösungsvorschläge präsentieren, die danach in der Politik nicht mehr zerredet, sondern umgesetzt werden.

Dass sich am Ende im Neustadter Stadtrat die Position „lokale Experten statt abstrakte Wissenschaft“ durchgesetzt hat, ist klug. Denn Neustadt muss vor Ort schauen, was machbar ist – und vor allem, wie es dann umgesetzt werden kann. Der Beirat darf auf keinen Fall eine „Laberrunde“ werden. Wissenschaftliche Erkenntnisse werden dabei auf alle Fälle auch einfließen, alles andere wäre ja absurd, denn die Fachleute kennen ja aktuelle Debatten. Um aber die Bürger auf diesem schwierigen Weg mitnehmen zu können, ist der bodenständige und konkrete Ansatz besser, als wenn es zu akademisch und abstrakt wird. Man darf nun gespannt sein, wie das Gremium genau bestückt wird und wie es sich einbringt. Denn die Aufgabe bleibt trotz allem gewaltig.