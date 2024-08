Der Sommer 2024 könnte als der Weinköniginnen-Sommer in die Geschichte eingehen. Da gab es wochenlang Zoff um die Zukunft des Titels der Pfälzischen Weinkönigin und der Krone. Und nun sorgt das Neustadter Stadtmarketing beim Thema für eine besondere Note. Da das Stadtmarketing ja Neustadt und seine schöne Seiten bekannt machen soll, haben die Marketingexperten Kontakt zur Ampelmann GmbH in Berlin aufgenommen. Diese betreibt in der Hauptstadt Geschäfte und erhebt so das Ostberliner Ampelmännchen zur Kultfigur, die in allen Formen und Farben vermarktet wird.

Das gefiel dem Neustadter Stadtmarketing, zumal die Ampelmann GmbH auf ihrer Homepage auch über die Berliner Stadtgrenze schaut und weitere originelle Ampelfiguren präsentiert und erklärt. Dem Stadtmarketing gelang es, dass das Neustadt-Motiv in die internationale Sammlung aufgenommen wurde. Wer sich das anschaut und das Motiv anklickt, erfährt: „Die Ampel repräsentiert die deutsche Weinkönigin, welche jedes Jahr in Neustadt an der Weinstraße gekürt wird. Die Ampel-Weinkönigin wurde von dem Künstler Gerhard Hofmann entworfen.“

Großes Paket für Berlin

Das liest sich doch gut. Neustadt ist damit im Kreis von 27 besonderen Ampel-Städten – samt Bremen und den Stadtmusikanten und den Mainzer Mainzelmännchen. Damit aber nicht genug. Online ist ja schön, aber manches möchte man schon auch direkt erleben. Daher war das Stadtmarketing auch Feuer und Flamme, als die Ampelmann GmbH eine „echte Ampelkönigin“ haben wollte. Denn im Laden auf der Straße Unter den Linden und damit in direkter Nähe zum Brandenburger Tor stellen die Berliner nicht nur ihre eigenen Produkte vor, sondern präsentieren auch andere Ampelmotive. Das Stadtmarketing verpackte alles gut. „Per Post ist unsere Ampelkönigin dann in Berlin eingetroffen“, sagt Lena Michel. Dort erfreut und überrascht sie seit Wochen die Besucher – vom Herz der Weinstraße ins Herz der Hauptstadt sozusagen. Was für eine schöne Randnotiz in diesem aufgeregten Weinköniginnen-Sommer ...

Ach ja, und auch wenn die Neustadter ihre Heimat lieben. So mancher reist auch gerne. Daher hofft das Stadtmarketing auf Berliner Ampelköniginnen-Fotos. Diese können an stadtmarketing@neustadt.eu geschickt werden. Die Geschichte geht ganz bestimmt noch weiter ...