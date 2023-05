Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es gibt in diesem Sommer wieder einen Altstadtlauf in Neustadt. Neu ist der Zeitpunkt. Neu ist auch, dass an demselben Wochenende ebenfalls ein Traillauf sowie der Mountainbike-Marathon gestartet werden. Start und Ziel sind für alle gleich.

Seit einigen Tagen ist es offiziell: Der Altstadtlauf wird gestartet. Wegen der Baustellensituation in der Fußgängerzone am Juliusplatz waren zunächst noch Absprachen und Änderungen am Streckenverlauf