Der Marktplatz ist am Freitag auf der neuen Strecke des 31. Neustadter Altstadtlaufs nur eine Zwischenstation. Start und Ziel sind am Saalbau. Über 500 Teilnehmer sind gemeldet. Ein DJ ist ebenfalls vor Ort.

Es ist bereits Tradition: Am Eröffnungsabend des Deutschen Weinlesefestes wird drinnen im Saalbau die Deutsche Weinkönigin gekürt. Erstmals werden am 27. September aber auch draußen die Sieger vom 31. Neustadter Altstadtlauf ermittelt.

„Wir sind in den letzten Zügen der Vorbereitung und freuen uns, dass in den letzten Tagen die Meldezahlen noch einmal deutlich nach oben gegangen sind“, schildert Frank Weisenburger vom Post SV Neustadt seinen Gemütszustand kurz vor dem Neustart der eine Zeit vor dem endgültigen Ende stehenden Traditionsveranstaltung. Mit dem neuen Termin, der Verlegung von Start und Ziel in den Bereich des Saalbaus und des Bahnhofsvorplatzes sowie einem kompakteren Kurs versucht der Verein mit der Stadt einen Neuanfang. Und der trifft ausweislich der Meldungen offensichtlich den Nerv vieler Läuferinnen und Läufer aus der Region.

Baustellen als Herausforderung

„Auch die aktuelle Wettervorhersage für Freitag sieht nicht mehr so schlecht aus“, sagt der Hauptorganisator. „Ich hoffe, wir bringen die Rennen im Trockenen über die Bühne.“ Dabei stellte in den vergangenen Wochen der neue Streckenverlauf wegen einiger Baustellen in der Innenstadt die Veranstalter durchaus vor einige Herausforderungen, „die wir aber in enger Abstimmung mit den zuständigen Stellen der Stadtverwaltung und den Sicherheitskräften nach mehreren Anläufen lösen konnten“, so Frank Weisenburger.

Die Zwei-Kilometer-Strecke verläuft nun vom Start- und Zielbereich oberhalb der „Haiselscher“ über die B39 in die Innenstadt. Über die Friedrichstraße geht es durch Hinter- und Mittelgasse in Richtung des früheren Start- und Zielortes Marktplatz. Von dort geht es über den Juliusplatz durch die Kunigundengasse, die sich vor allem bei einem kompakteren Läuferfeld als ein Nadelöhr in Runde eins erweisen könnte und entsprechende Aufmerksamkeit der Teilnehmer verlangt. Über Marstall und Schütt führt die Strecke zurück in die Gabelsbergerstraße. Der Schülerlauf führt ebenso anders als ursprünglich geplant nun über 1000 Meter zwei Runden um den Saalbau herum.

Firmen unterstützen

Rund 35 Helfer sind laut Frank Weisenburger in den drei Rennen im Einsatz, um mit der Polizei und der Feuerwehr einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Dazu habe man viele Firmen als Unterstützer gewinnen können, die unter anderem für die Stärkungen der Läuferinnen und Läufer vor und nach den Rennen sorgten sowie außerdem Preise für die Schnellsten zur Verfügung stellten.

Erster Anwärter auf die Siegprämie im Zehn-Kilometer-Rennen ist unter den knapp 130 gemeldeten Läufern der vor Kurzem bereits im ersten Eselshautlauf in Mußbach und in vielen anderen Rennen der Region erfolgreiche Eric Nies vom TV Maikammer. Auf der Startliste des um 19 Uhr beginnenden Laufes steht zudem Timo Gröbert vom 1. FC Kaiserslautern, der den Lauf als Vorbereitung auf die Anfang Oktober stattfindende deutsche Meisterschaft im Ultratrail betrachtet.

Firmenlauf beliebt

Noch deutlich größer als im Hauptlauf ist das Feld des Vier-Kilometer-Firmenlaufs, das mit den Startern des Schnupperlaufes um 18 Uhr von der Geschäftsführerin der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft, Karin Henneke, auf die zwei Runden geschickt wird. Gemeldet haben neben Firmenmannschaften auch Teams der Stadt Neustadt und der Kreisverwaltung Bad Dürkheim sowie der Neustadter Grünen, des Marienhaus-Klinikums Hetzelstift und der Freiwilligen Feuerwehr. „Besonders freue ich mich über die Teilnahme der Lebenshilfe Neustadt“, sagt Frank Weisenburger, „denn schließlich soll bei allem sportlichen Ehrgeiz der Spaß nicht zu kurz kommen.“ Deshalb wird es neben der Auszeichnung der besten Mannschaft mit Wertung der jeweils fünf schnellsten Läuferinnen und Läufer auch Preise für die größte und die originellste Gruppe geben. Den ersten Startschuss zum Schülerlauf um 17.30 Uhr übernimmt Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel. Die Veranstalter hoffen bei momentan rund 60 Teilnehmern bis Freitag noch auf einige Meldungen.

Information

Die Anmeldefrist endet online auf https://runtix.com/sts/10400/2852 am 25. September, eine Nachmeldung vor Ort ist bis eine halbe Stunde vor Laufbeginn noch möglich. Die Siegerehrung mit After-Show-Party für alle Rennen ist im Anschluss an den Hauptlauf auf der Programmbühne im Winzerdorf, wo ein DJ bereits vor dem ersten Start für Stimmung sorgen wird.