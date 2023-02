Die Schilddrüse ist ein kleines Organ im Hals und spielt durch die Produktion von Hormonen eine sehr wichtige Rolle. Bei einem Vortrag im Saalbau wollen drei Neustadter Mediziner erklären, welche Erkrankungen es gibt und worauf Patienten besonders achten sollen.

Die Schilddrüse ist eines der Organe, die es Ärzten nicht gerade leicht macht. „Die Symptome sind sehr unspezifisch“, verdeutlicht Christian Guth, Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie, Gastroenterologie und Diabetologie aus dem Neustadter Zentrum für Diabetes und Hormonerkrankungen. Ein Anzeichen für eine Erkrankung der Schilddrüse könne Müdigkeit sein. Halte diese länger an und wirke sich auch auf die Leistungsfähigkeit aus, „sollte man das abklären lassen“. Guth schaut sich dazu in seiner Praxis vor allem bestimmte Laborwerte an. Je nach Befund kann sofort mit der Therapie begonnen werden oder es kommen andere Fachdisziplinen ins Spiel.

Dazu zählt etwa Bruno Betsch, Facharzt für diagnostische Radiologie und Nuklearmedizin aus der Radiologie Neustadt. „Die Schilddrüse ist ein ideales Organ, um aufzuzeigen, warum das interdisziplinäre Arbeiten in der Medizin so wichtig ist.“ Denn mit seinen Verfahren wie dem Ultraschall kann er sich das Organ ganz genau ansehen und Veränderungen an der Schilddrüse beurteilen. Ganz zentral seien Fragen, ob Veränderungen auf eine Krebserkrankungen hindeuten, und ob eine Operation oder eher eine Behandlung mit Medikamenten angebracht ist.

„Feine Operation“

Christoph Justinger, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie, Proktologie im Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt, bezeichnet das Miteinander von Klinik- und niedergelassenen Ärzten als elementar wichtig. „Denn wir brauchen ja Informationen zu einem Eingriff.“ Die Vorbereitung auf den Vortragsabend am Mittwoch habe zudem gezeigt: „Es ist von großem Vorteil, dass wir unsere drei Disziplinen in Neustadt auf engem Raum haben“, betont Justinger.

Zum Arzt gehen sollte generell, wer sich über längere Zeit nicht wohlfühle. „Manche spüren die Schilddrüse aber auch, etwa weil sie plötzlich so groß ist, dass das Hemd nicht mehr zugeht oder Schluckbeschwerden auftreten“, so Justinger. Der Chirurg übernehme die Entfernung des von einer Erkrankung betroffenen Teils der Schilddrüse: Wegen der Nähe zum Stimmbandnerv sei „das eine sehr feine und diffizile Operation“, betont Justinger.

Empfindliche Hormone

Erste Hinweise auf Erkrankungen liefern Laborwerte. Beim Thema Hormone sei das eine Herausforderung, sagt Christian Guth: „Sie sind im Blut nur in sehr geringer Konzentration vorhanden und außerdem sehr empfindlich.“ Also brauche man in der Praxis eine besondere Vorsicht bei den Blutanalysen und auch spezielle Geräte. Radiologe Betsch sieht sich zwischen den beiden Kollegen angesiedelt: „Wir wollen mit unserer Arbeit die Krankheit beweisen und absichern.“ Zwar könne ein Patient einen Knoten (den für Schilddrüsenerkrankungen typischen Kropf am Hals) spüren, „aber wir klären, ob es gut- oder bösartig ist und ob operiert werden sollte“, sagt Betsch.

Alle drei Ärzte betonen, dass Schilddrüsenerkrankungen gut geheilt werden können, wenn man sie früh erkennt. Ein Kropf sei oft die Folge von Jodmangel. Aber auch Über- und Unterfunktionen seien Erkrankungen der Schilddrüse. Man dürfe sie nicht auf die leichte Schulter nehmen, warnen die Mediziner, da sie zu Störungen im gesamten Organismus führen könnten. „Die Symptome sind sehr komplex, daher ist es sinnvoll, immer auch die Schilddrüse zu betrachten“, sagt Betsch.

Info

„Die Schilddrüse – kleines Organ mit großer Wirkung“ am Mittwoch, 8. Februar, 18.30 Uhr, im Scheffelsaal im Saalbau. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Die Ärzte Bruno Betsch, Christian Guth und Christoph Justinger sprechen über Erkrankungen an der Schilddrüse und Therapiemöglichkeiten. Danach können die Zuhörer auch Fragen stellen.