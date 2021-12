Die Stadt Neustadt will der Initiative „Tempo 30 für mehr Lebensqualität in Städten und Gemeinden“ beitreten. 50 Kommunen – darunter Freiburg, Leipzig, Ulm und Aachen – gehören dem im Juli gegründeten Bündnis bisher an. Hintergrund der Aktion, so Baudezernent Bernhard Adams am Donnerstagabend im Ausschuss für Bau, Planung und Verkehr ist, dass die Städte mehr Handlungsspielraum bei der Ausweisung von 30er-Zonen bekommen sollen. Neustadt unterstütze die Idee und wolle sich daher im Bündnis engagieren, sagte Adams. Die Reduktion von Tempo 50 auf 30 sei recht günstig umzusetzen und mache zudem „Straßen sicherer, den Verkehr leiser und die Luft sauberer“, sagte Adams. Der Ausschuss segnete das Ansinnen einstimmig ab. Am Dienstag wird sich der Stadtrat noch mit dem Thema befassen.