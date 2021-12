Die Stadt Neustadt und der Landkreis Bad Dürkheim untersagen die für Montag, 20. Dezember, in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich geplanten Protest-„Spaziergänge“ gegen Corona-Regeln. Diese waren über Telegram und Facebook angekündigt worden, unter anderem für Neustadt, Bad Dürkheim, Haßloch, Deidesheim, Grünstadt und Freinsheim. Zudem gelten die Verbote auch für thematisch vergleichbare, nicht genehmigte „Ersatzveranstaltungen“.

Die geplanten Aktionen der Seuchenschutzgegner hätten das Ziel, gemeinschaftlich zusammenzukommen, um eine „demonstrative Aussage im Kontext der Corona-Schutzmaßnahmen zu transportieren“, so Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld. Eine nicht angemeldete Versammlung stelle bereits für sich einen Gesetzesverstoß dar, so Oberbürgermeister Marc Weigel. Die Strategie, mit der die anonymen Organisatoren das Versammlungsgesetz umgehen wollten, finde in Neustadt keine Akzeptanz. Alle illegalen Versammlungen würden von den Ordnungskräften aufgelöst. Wer teilnehme, müsse mit einem Bußgeld rechnen. „Alle sicherheitsbehördlichen Maßnahmen werden konsequent durchgesetzt“, so Weigel.

In der gesamten Region bewerben Gegner der Corona-Maßnahmen, Rechtsextreme und sogenannte Reichsbürger unangemeldete Versammlungen. Vergangenen Montag waren in Vorder- und Südpfalz rund 1450 Menschen zu den „Spaziergängen“ zusammengekommen. In Neustadt war die Aktion ohne Aufsehen verlaufen, in Bad Dürkheim war zum Teil provokantes Verhalten an den Tag gelegt worden. Die Ereignisse vom Montag hätten gezeigt, dass die Gefahr von unangemeldeten Versammlungen im Kreis virulent sei und dass dabei eine erhebliche Anzahl von Personen zu erwarten sei, heißt es von Seiten der Kreisverwaltung. Befürchtet wird zudem, dass nach dem Verbot von entsprechenden Versammlungen am Montag in Mannheim „Spaziergänger“ auf Versammlungen im Umkreis ausweichen werden.