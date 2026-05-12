In Neustadt startet eine kostenlose Vortragsreihe zu Fairtrade, Nachhaltigkeit und Klimaanpassung. Auch ein Impro-Workshop ist geplant.

Mit einer neuen kostenfreien Vortragsreihe wollen die Stadt Neustadt und die Volkshochschule Bürger über Themen wie Klimaanpassung, Fairen Handel und Nachhaltigkeit informieren. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Geplant sind mehrere Veranstaltungen, die unterschiedliche Aspekte nachhaltiger Entwicklung aufgreifen und dabei sowohl Informationen als auch praktische Ansätze vermitteln sollen. Organisiert wird die Reihe gemeinsam von der Stabsstelle Klimaschutz, Klimaanpassung und nachhaltige Entwicklung sowie der Volkshochschule Neustadt.

Den Auftakt macht am Dienstag, 26. Mai, um 18 Uhr der Vortrag „Fair-Trade gut – alles gut? Postkoloniale Strukturen im Fairen Handel“. Referentin ist Aileen Puhlmann vom Verein Lemonaid & ChariTea. Sie will sich mit Chancen und Problemen des Fairen Handels beschäftigen und der Frage nachgehen, wer tatsächlich von höheren Verkaufspreisen profitiert. Außerdem sollen alternative Ansätze gegen globale Ungleichheiten vorgestellt werden. Die Veranstaltung wird sowohl vor Ort im VHS-Gebäude als auch online angeboten. Organisiert wird der Abend von Clara Hüther, Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik. Nach Angaben der Stadt passt das Thema auch deshalb besonders gut, weil Neustadt derzeit eine Zertifizierung als Fairtrade-Town anstrebt.

Am Freitag, 29. Mai, folgt um 18.15 Uhr der Workshop „Impro for Future“. Dabei sollen die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen mit Methoden des Improvisationstheaters vermittelt werden. Im Mittelpunkt stehen Kreativität, Zusammenarbeit und neue Perspektiven auf gesellschaftliche Zukunftsfragen.

Mit den Folgen des Klimawandels beschäftigt sich schließlich ein Vortrag am Dienstag, 2. Juni, um 18 Uhr. Unter dem Titel „Hitze als neues Normal – wie wir uns schützen und anpassen können“ informiert Klimaanpassungsmanagerin Andrea Petmecky darüber, wie sich Menschen bei hohen Temperaturen schützen können. Thematisiert werden unter anderem gesundheitliche Belastungen durch Hitze sowie Möglichkeiten der Vorsorge und Anpassung. Auch diese Veranstaltung wird hybrid angeboten.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos. Um Anmeldung wird über die Internetseite vhs.neustadt.eu gebeten.