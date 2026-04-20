Wegen der Speyerdorfer Wein- und Froschkerwe kommt es in Neustadt zu Einschränkungen im Busverkehr. Darauf weist die Stadt hin.

Von Mittwoch, 22. April, bis einschließlich Mittwoch, 29. April, ist die Lilienthalstraße gesperrt. Die Buslinien 507 und 510 werden in dieser Zeit umgeleitet. Die Haltestelle Speyerdorf Pfirrmann entfällt. Ersatzhaltestellen sind Speyerdorf Hammann und Gaskugel.

Am Freitag, 24. April, fallen wegen des Kerweumzugs von 18 bis 19.20 Uhr weitere Haltestellen aus. Betroffen sind in Speyerdorf die Haltestellen Ritterbüschel, Hammann und Wäscherei sowie in Lachen die Haltestellen Flugplatz, Linde, Pfälzer Hof und Schloss.

Für die Linie 510 dient während des Umzugs die Haltestelle Speyerdorf Ritterbüschel als Ersatz.