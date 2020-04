„Es ist ungewiss, wann ein Schwimmbad in Neustadt öffnet“, sagt Holger Mück, Geschäftsführer der Stadtwerke. „Wir beabsichtigen aber, alle Bäder in den nächsten drei bis vier Wochen startklar zu kriegen.“ Sollte es dann grünes Licht vom Land geben, könne man schnell reagieren und öffnen. Wegen der Coronavirus-Pandemie hatte das Stadionbad am 13. März zum letzten Mal in der Wintersaison geöffnet. Bei den Stadtwerken gehe man derzeit davon aus, sollte es überhaupt dazu kommen, die Bäder zu öffnen, dass „es nur den sportlichen Schwimmer betrifft“. Mück: „Der Badegast geht rein, schwimmt und geht wieder raus.“ Er betont, dass „wir nur vom Öffnen der Schwimmerbecken reden, nicht von den Nichtschwimmer-, den Planschbecken, den Liegewiesen, Rutschen oder dem Sprungturm“.